لبنان الحر

اعتبر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم أن "الجميع تحت سقف القانون والقضاء". وقال: "هناك طرق قانونية لمثول الموظف امام القضاء، وبالتالي، انا لم احصل على اذن للمثول امام القضاء وعندما يسمح لي القانون سأمثل كأي مواطن".

صوت لبنان

عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعاً مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال نجاة معلا مجيد على رأس وفد ضم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، ممثلة منظمة اليونسيف في لبنان يوكي موكيو، ومسؤولة حماية الأطفال سيسيليا أنيكاما.

radio orient

أقامت "جمعية المبادرة والعطاء" بالتعاون مع "مؤسسة رحمة حول العالم" وبلدية طرابلس، إحتفالا تكريميا للطلاب اليافعين المشاركين في المسابقة الثقافية، ضمن حملة "يلا نقرأ"، التي انطلقت من ميتم "دار الزهراء" في أبي سمراء

اذاعة النور

ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 4400 ليرة لبنانية، و98 أوكاتن 4600 ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 18700 ليرة، وقارورة الغاز 18700 ليرة.

صوت المدى

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا،مع النائب عدنان طرابلسي، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.