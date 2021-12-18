قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة ترى أن الوقت اللازم لإيران لتصنع السلاح النووي أصبح الآن "قصيراً فعلاً" قصير بشكل غير مقبول"، واصفاً ذلك بأنه أمر "مزعج".

أشاد المنسق الأوروبي في المباحثات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي مع إيران بالجولة الجديدة من المفاوضات. وقال نائب المدير العام للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، إنريكي مورا، بمناسبة اختتام الجولة السابعة من المباحثات، إن علاقات عملية جيدة جدا أقيمت بسرعة مع الفريق التفاوضي الجديد من طهران. وأشار مورا إلى أن الجولة الأخيرة من الحوار شهدت إدخال بعض "العناصر الأكثر مناسبة" من المواقف الإيرانية الجديدة إلى الوثائق التي ستشكل أرضية للتفاوض.

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن المفاوضين في فيينا توصلوا إلى مسودة جديدة من شأنها أن تكون الأساس لاستمرار المحادثات بعد أن يتم تأييدها من قبل جميع الأطراف. و"سوف تعود الوفود إلى عواصمها من أجل التشاور بينما تم إحراز تقدم كبير في مجال النصوص، ولم يعد بإمكان الدول الأوروبية أن تتهم إيران بعدم الجدية أو التأخير".

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثات في إسطنبول مع عدد من الزعماء الأفارقة على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية اجتماعات ثنائية مع المنفي وأبي أحمد ورؤساء موريتانيا، محمد ولد الغزواني، والصومال، محمد عبد الله فرماجو، ونيجيريا، محمد بخاري، وجمهورية إفريقيا الوسطى، فوستان أرشانج تواديرا، ورواندا، بول كاغامه.

اعتبرت وزارة الخارجية التركية أن تقرير الولايات المتحدة السنوي بشأن الإرهاب "ناقص ومتحيز وغير منصف في تقييمه مكافحة تركيا للتنظيمات الإرهابية"، مشددة على أنه "من غير المقبول ألا يتضمن التقرير الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين في سوريا من قبل الجماعات الموالية لحزب العمال الكردستاني".

شددت الولايات المتحدة على ضرورة أن يشارك حلفاؤها وشركاؤها الأوروبيون في أي مفاوضات محتملة مع روسيا بشأن ضمان الأمن في القارة، وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي: "لن نساوم إطلاقا على المبادئ الأساسية للأمن الأوروبي، وخصوصا حق جميع البلدان في تقرير مصيرها وسياستها الخارجية دون أن تخضع لأي نفوذ خارجي".

أعلن مسؤول في البيت الأبيض عن استعداد واشنطن لبحث القضايا الأمنية مع روسيا، وأنها ستتواصل قريبا مع موسكو بصدد مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمنية. وقال المسؤول: "نحن على استعداد لمناقشة القضايا الأمنية والاستراتيجية مع روسيا"، و"نجري محادثات مع الحلفاء والشركاء الأوروبيين وسنكون على اتصال بالحكومة الروسية حول الخطوات المقبلة قريبا".

أعربت روسيا عن خيبة أملها إزاء الردود الأولية من قبل الولايات المتحدة وحلف الناتو على الاقتراحات التي قدمتها لوضع نظام ضمانات أمنية ونزع التوتر في أوروبا. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف تعليقا على التصريحات الأخيرة التي جاءت على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض: "الإشارات من واشنطن وبروكسل مخيبة للأمل للغاية بالنسبة لنا"، وإن وضع العلاقات بين روسيا والناتو غير مقبول للجميع، ويحمل في طياته مخاطر الانفجار، ويجب فعل شيء ما حيال ذلك.

اعتبر دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للكرملين أن الكثيرين في الغرب "لا يحبون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، ويريدون رئيسا لروسيا يفرّط بأراضيها ويتنازل عن مصالحها, ولا يتحدث عن الخطوط الحمر، ويغض الطرف عن عمل وسائل الإعلام الأجنبية المدفوعة، التي ستسمح بمسيرات المثليين، وتفرط بالأراضي الروسية، ومن شأنها أن تغض الطرف عن نشر صواريخ نووية في دنيبرو بيتروفسك" الأوكرانية على تخوم روسيا. وقال إن "كراهية وسائل الإعلام الغربية لبوتين تدفعها للترويج لأي شخص يصبح زعيما لروسيا".

شدد الكرملين على أهمية مواجهة موسكو ومينسك حقيقة أن الوضع على حدود دولة الاتحاد لن يكون مستقراً العام المقبل، ونحن لا نخلق هذا الصراع المحتمل، لا نحن ولا بيلاروس.. جيراننا هم من خلق هذه الأجواء غير الودية". ولن يصبح موقف الدول المجاورة أكثر ودية.

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن هدف كييف أن تتلقى مليار دولار، مساعدة من الولايات المتحدة. وأشار إلى أن كييف لديها حوار صريح ومباشر مع واشنطن على جميع المستويات، مضيفاً أن الجانب الأمريكي خصص من خلال وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاغون والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من 460 مليون دولار لدعم الإصلاحات الرئيسية في أوكرانيا.

أعلنت الصين أنها ستحمي بحزم الأمن الدولي والإقليمي بالتوافق مع التفاهم الذي توصل إليه رئيسها شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وحمل المتحدث الدبلوماسي الصيني بعض الدول المسؤولية عن محاولة فرض هيمنتها في العالم وتشكيل تحالفات عسكرية جديدة، ما يؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية، مشيرا إلى أن بكين وموسكو تعارضان مثل هذه التصرفات بشدة.

قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنهما لم يناقشا انتخابات 2024 أو ما إذا كان الرئيس سيترشح لولاية ثانية. لأننا لم نكمل بعد عامنا الأول (في الرئاسة) ونحن في منتصف جائحة".

بعث مائة وأربعة عشر من أعضاء الكونغرس الأمريكي رسالة إلى الرئيس جو بايدن يطلبون منه رفع بعض القيود المفروضة على كوبا من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين. وقالوا في الرسالة "نحثكم على اتخاذ إجراءات إنسانية فورية لتعليق اللوائح الأمريكية التي تعيق توصيل الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية الأخرى إلى الشعب الكوبي. كما ندعم تحولا أكثر وضوحا في اتجاه تعميق التعاون مع كوبا والتحرك نحو تطبيع العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة".

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اعتقال مهندس، بتهمة محاولة تمرير معلومات سرية إلى موظف سري في مكتب التحقيقات الفيدرالي انتحل صفة عميل روسي. وقال مسؤولون فيدراليون إن مكتب التحقيقات الفيدرالي أجرى عملية إيقاع سرية ضد جون موراي رو جونيور، بعد أن طرد من وظيفته بسبب انتهاكات أمنية ولأنه تم تحديده على أنه تهديد داخلي محتمل.

أعطت الأمم المتحدة الضوء الأخضر لإطلاق آلية تحقيق دولية حول التجاوزات والممارسات المرتكبة منذ سنة في إثيوبيا، في قرار قالت أديس أبابا إنه "سيؤجج الوضع على الأرض".

أصدرت محكمة في مدغشقر حكماً بسجن مواطنين فرنسيين، وهم من ستة معتقلين على خلفية المخطط الانقلابي المزعوم، لمدة 10 سنوات و20 عاما مع الأشغال الشاقة.

طلبت وزارة الدفاع اليابانية ميزانية عالية قياسية للسنة المالية المقبلة التي تبدأ من 1 نيسان 2022 قيمتها تزيد عن 5.4 تريليون ين، أي ما يعادل حوالي 47.8 مليار دولار.