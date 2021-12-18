التقى الرئيس السوري بشار الأسد وفد اتحاد المهندسين العرب برئاسة الأمين العام للاتحاد عادل الحديثي، وشدد على أهمية الحوار بين المنظمات والاتحادات العربية، باعتباره فرصة لتبادل الأفكار والخبرات المهنية والتقنية، ومنبراً لمناقشة القضايا والمشاكل التي تعاني منها الشعوب العربية، وطرح الحلول التي يمكن أن تساهم في معالجتها",ونقلت الرئاسة السورية عن الأسد أن تلك المنظمات "تعبر عن النبض الحقيقي للشعوب العربية وتمتلك دوراً سياسياً واجتماعياً مهما في تحقيق التماسك الشعبي العربي".

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع لقاعدة حميميم أن الدفاعات السورية أسقطت 7 صواريخ إسرائيلية من أصل 8، أثناء الغارة الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي الليلة الماضية.وأكد أن الضربة الجوية الإسرائيلية أسفرت عن أضرار بأحد المستودعات ومقتل شخص واحد.

أسقطت طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز "تايفون" طائرة مسيرة بسماء سوريا، وحسب ما أفادت صحيفة "ديلي الميل" البريطانية، أسقطت الطائرة الحربية البريطانية، الهدف بالقرب من قاعدة التحالف في التنف يوم الثلاثاء الماضي".

أقدم مسلحون موالون لتركيا على قطع المئات من أشجار الزيتون التي تعود ملكيتها إلى سكان مهجرين قسراً من عدة قرى في محيط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي بالتوازي مع بيع منازل المهجرين.

أعلنت روسيا عن تنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى في ريف حلب الشمالي على الحدود بين سوريا وتركيا، برعاية الدول الضامنة "لصيغة أستانا"، وأوضحت أن صفقة التبادل الجديد شملت تسليم خمسة مواطنين سوريين سبق أن احتجزهم مسلحو المعارضة المسلحة إلى سلطات بلدهم، وسلمت حكومة دمشق إلى الوسطاء الأتراك خمسة أشخاص اعتقلوا بتهمة ممارسة أنشطة مضادة للحكومة.

قدرت تنسيقية المغاربة المعتقلين والعالقين في سوريا والعراق عدد الأطفال المغاربة اليتامى في مخيمات سوريا بـ31 طفلاً، مطالبة بإعادتهم إلى الوطن.

أطلقت منسقة الشؤون الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة خطة استجابة إنسانية بقيمة 510 مليون دولار، لمساعدة 1.6 مليون فلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، خلال عام 2022.

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الحوثيين طلبوا من السعودية السماح بمغادرة سفير إيران عبر أجواء اليمن، وذكرت الصحيفة أنه تم تهريب عنصر من الحرس الثوري الإيراني يدعى حسن إيرلو إلى اليمن العام الماضي وعين سفيرا للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والطلب اعتبره المسؤولون السعوديون علامة على التوتر بين طهران وجماعة أنصار الله.

أعلن التحالف العربي بقيادة السعوديةعن تدمير موقع لإطلاق المسيرات شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف اليمنية.

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا في صعيد مصر القبض على أربعة عناصر تابعين لجماعة الإخوان المسلمين، يتزعمهم موظف بشركة المياه والصرف الصحي. وتضمنت التعليمات لافراد الخلية تفعيل دورهم الإعلامى بأماكن عملهم فى بث الشائعات والأخبار الكاذبة وتضخيم الأزمات من خلال صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"يوتيوب" و"توتير" وغيرها من وسائل الإعلام الشخصية، وإثارة المواطنين للخروج والمشاركة في المظاهرات والتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة لإشاعة الفوضى بالبلاد بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون.

قال متحدث مجلس الدولة الليبي محمد عبد الناصر، ان "تعنت مجلس النواب ومفوضية الانتخابات أوصل البلاد إلى هذا الوضع من الانسداد وهو ما يجبرنا على تأجيل العملية الانتخابية حتى شباط المقبل نظرا للظروف الراهنة والصعوبات القانونية التي تواجه عمل المفوضية "وإن " المجلس لم يطلب بمبادرته تأجيل الانتخابات فقط، بل دعا لضرورة أن تجرى على أساس دستوري صحيح وقاعدة توافقية حسب الاتفاق السياسي".

ذكر موقع "هسبريس" المغربي أن القوات البحرية الملكية نفذت مع نظيرتها الأمريكية مناورات عسكرية "ثقيلة" في البحر المتوسط، أثارت ردود فعل متباينة داخل الأوساط الإسبانية. وحسب موقع "هسبريس" فقد قالت مصادر عسكرية إسبانية " إن هذه المناورات تدخل ضمن الدعم الذي تريد الولايات المتحدة أن تقدمه للمغرب في المنطقة، لاسيما على صعيد قيادتها الإقليمية ضد الجزائر.

أفادت مصادر إعلامية متفرقة بأن "الجيش المغربي تصدى بقوة لشاحنة تابعة لجبهة البوليساريو حاولت اختراق المنطقة العازلة بواسطة سيارات رباعية الدفع (4×4) بالإضافة إلى شاحنة أخرى". ووفق المصادر ذاتها، فإن "طائرات حربية مغربية قصفت عناصر من عصابات البوليساريو كانوا يحاولون اختراق الجدار الرملي العازل، بواسطة سيارات رباعية الدفع (4×4) بالإضافة إلى شاحنة صهريجية".