الديار/دوللي بشعلاني

نقلت عن أوساط ديبلوماسية مطّلعة قولها بأنّ زيارة الأمين العام الى لبنان تكتسي أهمية بالغة كونها تحصل للمرة الأولى وتُظهر مدى دعم المجتمع الدولي لهذا البلد، لا سيما في المرحلة الصعبة التي يعيشها بسبب الأزمة الإقتصادية الخانقة وغير المسبوقة. وهذا يؤكّد على أنّ لبنان ليس متروكاً أو منسياً، غير أنّ لبنان يأمل بالتالي في أن يلبّي المجتمع الدولي والأمم المتحدة مطالبه لا سيما لجهة إعادة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم والنازحين السوريين الى بلادهم، بهدف إزاحة جزء كبير من الأعباء المتراكمة على كاهل الدولة بسبب استضافتها لهم ولسنوات طويلة.

نداء الوطن /الان سركيس

رأى ان الرئيس نجيب ميقاتي يتروّى في خيار الاستقالة لأنه يعتبره إنتحارياً، وعندها تصبح الحكومة حكومة تصريف أعمال ويفقد لبنان حكومة رسمية تستطيع التعامل مع المجتمع الدولي. ويبدو أن الفرج ليس بقريب إلا إذا حلّت معجزة أو خفف "الثنائي الشيعي" من شروطه والتفت إلى معاناة الناس التي تغرق في الفقر والجوع. ولذلك يبقى ميقاتي بين نارين: نار إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على دعوة مجلس الوزراء للإجتماع بمن حضر، ونار "حزب الله" و"حركة أمل" الرافضين أي اجتماع للحكومة وهو لا يزال عند موقفه الذي أعلنه من قصر بعبدا بعد لقاء مع عون: "حكومة في بس مجلس وزراء ما في".