روسيا اليوم

المنسق الأوروبي في مباحثات إيران النووية: هناك أرضية للتفاوض وأمامنا أسابيع فقط للتوصل لاتفاق

أشاد المنسق الأوروبي في المباحثات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي مع إيران بالجولة الجديدة من المفاوضات. وقال نائب المدير العام للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، إنريكي مورا، أثناء مؤتمر صحفي عقده الخميس في بمناسبة اختتام الجولة السابعة من المباحثات (وهي الأولى منذ تعليق المباحثات في الصيف الماضي بسبب تولي الحكومة الجديدة مقاليد الحكم في إيران)، إن علاقات عملية جيدة جداً أقيمت بسرعة مع الفريق التفاوضي الجديد من طهران.

وأشار مورا إلى أن الجولة الأخيرة من الحوار شهدت إدخال بعض "العناصر الأكثر مناسبة" من المواقف الإيرانية الجديدة إلى الوثائق التي ستشكل أرضية للتفاوض.

ولفت المنسق الأوروبي إلى أن هناك وثيقة مطروحة على الطاولة تشمل كافة نواحي المباحثات الجارية، وأنها، مع بعض الاستثناءات الصغيرة، تشكل أرضية مشتركة للمضي قدما في الحوار.

وأكد مورا أن أطراف الاتفاق النووي اتفقت على أن هذا النص يمثل أرضية مشتركة للتفاوض.