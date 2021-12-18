وكالة الأناضول

أوكرانيا: نرغب بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع تركيا

قالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، إن بلادها ترغب بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع تركيا، بغرض تحقيق أكبر قدر من الفائدة لجميع القطاعات في البلاد.

وأضافت سفيريدينكو في حديثها للأناضول، حول العلاقات التجارية بين أوكرانيا وتركيا، إن "بلادها عقدت 11 لقاء رسمياً مع أنقرة منذ عام 2011، بهدف التوصل لاتفاقية تجارة حرة"، ولفتت إلى أن المحادثات بين الجانبين لا تزال مستمرة. وأوضحت أن رجال الأعمال الأوكرانيين يؤيدون الانفتاح على السوق التركية، مشيرة أن مجالات التعاون الثنائي الرئيسية هي تكنولوجيا المعلومات، والابتكار، والصناعة، والطاقة وسبل رفع كفاءتها، واللوجستيات، والبنية التحتية والنقل، بالإضافة إلى السياحة. ولفتت إلى وجود مخططات مشتركة بين البلدين، لرفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار سنويا، في الفترة القادمة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

واشنطن تتوعد بـ "عواقب وخيمة" إذا لم تنجح الدبلوماسية في حل المشكلة الأوكرانية

أعلن متحدث رفيع المستوى في الخارجية الأميركية، أن بلاده ملتزمة بالدبلوماسية بشأن أوكرانيا، مشيراً إلى أنه إذا لم تنجح الدبلوماسية في التعامل مع هذه المسألة فإن واشنطن مستعدة لتنظيم "عواقب وخيمة ومرتفعة الثمن" لموسكو، على حد زعمه.

وقال المتحدث: "ما زلنا ندعم الدبلوماسية كطريقة لتهدئة الموقف، ولكن إذا فشلت الدبلوماسية...، إذا كان هناك مزيد من العدوان، فستكون هناك عواقب وخيمة مرتفعة الثمن". وقال المتحدث رداً على سؤال عن إمكانية تقديم مساعدات عسكرية إضافة لأوكرانيا: "نجري حواراً مكثفاً مع أوكرانيا على جميع المستويات، بما في ذلك، بشأن ما تحتاجه".