الشرق الأوسط 16 /12 /2021

دخول أول مركبة فضائية الى الغلاف الجوي الشمسي

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية ناسا، أن مسبار باركر الشمسي التابع للوكالة أصبح أول مركبة فضائية تدخل الى الغلاف الجوي الشمسي، عند 18,8 شعاع شمسي (نحو 1,3 مليون كلم). واخترق "كورونا" الغلاف الخارجي للشمس أو الهالة الملونة للنجم، وجمع عينات من الجسيمات والمجالات المغناطيسية هناك، واصفة هذا الحدث بأنه بمثابة "قفزة عملاقة لعلوم الطاقة الشمسية". وتعد هذا الخطوة بمثابة تقدم هائل لعلوم الطاقة الشمسية، وهي تمنح رؤى أعمق حول تطور شمسنا وأثر ذلك على نظامنا الشمسي.

الجمهورية 16 /12 /2021

ربط نقص ال B12 بالاكتئاب

أظهرت دراسة إيرلندية نشرت في المجلة البريطانية للتغذية، أن انخفاض الفيتامين b12 مرتبط بأعراض الاكتئاب عند كبار السن. ويعتبر انخفاض الفيتامينات B، مثل حامض الفوليك و ال B12 ، شائعاً بين كبار السن. هذا ويمكن أن تشمل بعض الآثار السلبية لانخفاضه، فقر الدم الشديد والورم، واختلال الوظائف الإدراكية، وتلف في الألياف العصبية في الدماغ والاكتئاب.

النهار 16 /12 /2021

"أوميكرون" ينتشر بسرعة واللقاحات المضادة لكورونا أقل فاعلية في مواجهته

بينما رجحت منظمة الصحة العالمية تفشي المتحور اوميكرون بوتيرة غير مسبوقة، قالت إن أدلة أولية تشير الى أن اللقاحات المضادة لمرض كوفيد_19 قد تكون أقل فاعلية في الحماية من المتحور هذا من فيروس كورونا الذي ينطوي على خطر تكرار الإصابة به أكثر من السلالات الأخرى. وأجرت الدراسة اختبارات على دم أفراد حصلوا على لقاحات موديرنا وجونسون أند جونسون وفايزر. ورجح العلماء ان تكون هذه السلالة أكثر إثارة للقلق بحيث أنه لا يحفز ما يكفي من الأجسام المضادة.