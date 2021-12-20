وكالة الأناضول

أردوغان: الاقتصاد التركي سيواصل طريقه وفق قواعد السوق الحر

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن اقتصاد بلاده سيواصل طريقه وفق قواعد اقتصاد السوق الحر، كما كان حتى الآن. جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز وقف نشر العلم الذي أقيم في قصر دولمة بهتشة بمدينة اسطنبول. وأوضح أردوغان أن تركيا هي من سترفع احتياطي بنكها المركزي من النقد الأجنبي، وليس الأجانب. وانتقد أردوغان الجهات التي تنتقد خفض الفائدة في تركيا قائلاً: "لا تنتظروا مني شيئا آخر". وأضاف قائلاً: "البلدان الأخرى حين تقدم على مثل هذه الخطوة (خفض الفائدة) تٌقابل بالتصفيق، لكن عندما تُقدم تركيا على هذه الخطوة، تتعرض لهجوم عنيف".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مجلس النواب الليبي يحسم الجدل بشأن إعلان تأجيل الانتخابات من عدمها

أكد مجلس النواب الليبي، أن إعلان تأجيل الانتخابات قبل انقضاء موعدها المحدد في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري ليس من اختصاصه، مشيراً إلى أن المفوضية هي من تعلن عدم قدرتها على القيام بمهامها في حال تعذرها. وقال عضو اللجنة البرلمانية للتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية النائب صالح افحيمة، عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي والبعثة الأممية، هما من حددا موعد 24 ديسمبر لإجراء الانتخابات، بعد أن ضمنت المفوضية مقدرتها على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ.

وأضاف أن "البرلمان لن يعلن تأجيل الانتخابات، بل سيجتمع بتاريخ 24 ديسمبر ليعلن تعذر إجرائها للليبيين، بناء على التقارير الواردة من المفوضية والجهات المعنية، بالإضافة إلى الإعلان عن حزمة إجراءات سيتم الإفصاح عنها في حينها".