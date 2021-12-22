الجمهورية 16/12/2021

جهوزية فرنسية لدعم قطاع الطاقة

واصل وزير الطاقة والمياه وليد فياض زيارته فرنسا، والتقى في اليوم الثاني شركة EDF، ولمس التزاماً كبيراً لديهم لدعم قطاع الطاقة في لبنان. وتناول اللقاء الجوانب التقنية من التعاون القائم حالياً، وسبل تطويره في المستقبل، لا سيما فيما يتعلق بالخطة التوجيهية لإنتاج الطاقة Master Plan، والنقل والتوزيع وإدارة خدمات التوزيع وجهاز التحكم المركزي.

الشرق الأوسط 16/12/2021

التضخم البريطاني لأعلى مستوى في عقد

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا الى أعلى مستوى منذ أكثر من 10 سنوات في تشرين الثاني الماضي، وهو قفز من 4,2 الى 5,1 في المائة، في أنباء من المرجح ان تزعج "بنك إنكلترا"، بينما يدرس ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة اليوم. وقال "مكتب الإحصاءات الوطنية" أن ضغوط الأسعار من مجموعة واسعة من السلع منها البنزين كانت وراء هذا الارتفاع. هذا وتوقع صندوق النقد الدولي، ان يصل التضخم في بريطانيا الى نحو 5,5 في المائة خلال الربع الثاني من العام المقبل في أعلى مستوى له منذ 30 عاماً.

16/12/2021

"الطاقة" ترفع التضخم الفرنسي لأعلى مستوى منذ 2008

أظهرت بيانات نهائية نشرها مكتب الإحصاء الفرنسي، تسارع التضخم في فرنسا في تشرين الثاني، كما كان متوقعاً، بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة. وارتفع التضخم في أسعار المستهلكين الى 2,8% في نوفمبر، مقابل 2,6% في تشرين الأول السابق عليه. وهو أعلى معدل منذ أيلول عام 2008، وجاء مطابقاً مع التقدير الاولي الذي جرى نشره في الثلاثين من نوفمبر الماضي. و في شأن منفصل، اتفقت شركة "رينو" الفرنسية لصناعة السيارات مع نقابات العمال على تنفيذ خطة على مدار ثلاث سنوات للحفاظ على الوظائف واستمرار العمل في الكثير من المصانع في فرنسا.