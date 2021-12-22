اللواء/ حسين زلغوط

نقلت عن مصادر سياسية قولها أن الزيارة المطولة للأمين العام للأمم المتحدة إلى بيروت والتي تنتهي اليوم الأربعاء تؤكد بأن العالم لن يترك الشعب اللبناني لمصيره، وهو كان واضحاً في تصريحاته بأن المجتمع الدولي لن يتوانى عن تقديم المساعدة للشعب اللبناني، وفي ذلك إشارة واضحة إلى الثقة المفقودة بين المجتمع الدولي والسياسيين اللبنانيين، وهذا ما يجعل أي زائر دولي يتحدث عن دعم للشعب اللبناني ويتغافل في الكلام عن أي إشارة إلى الحكومة اللبنانية التي تتلقى فقط النصح بضرورة الولوج في العملية الإصلاحية كممر وحيد لوصول المساعدات إلى لبنان، وهم يزيدون على ذلك في الوقت الراهن بضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وبشكل شفاف ونزيه للشروع في الحلول المطلوبة للأزمة في لبنان، وكان واضحاً السيد غوتيريس بهذا الخصوص، حيث أكد من قصر بعبدا في اليوم الأول لزيارته لبنان على ضرورة عبور لبنان إلى الانتخابات النيابية، وهذا يدل بوضوح على أن هذا الاستحقاق هو الآن الهدف الرئيسي الذي يسعى المجتمع الدولي للوصول إليه في ظل ظروف داخلية آمنة. وأضافة هذه المصادر أنه في حال تم الاتفاق مع صندوق النقد قبل الربيع المقبل، فإن لبنان لن يكون في مقدوره البدء بالخروج من أزماته الحالية قبل خمس سنوات على أقل تقدير، وهو ما يعني أن اللبنانيين سيبقون تحت وطأة ما نعيشه اليوم لفترة ليست بقصيرة، هذا في حال جرت الرياح كما تشتهي سفن الحكومة اللبنانية.

الديار/هيام عيد

نقلت المصادر النيابية المحايدة قولها أن معطيات ظهرت في الساعات الماضية، تؤكد استمرار التواصل بين المكوّنات السياسية والحزبية للحكومة، من أجل إيجاد المخارج للخلافات الراهنة، لافتةً إلى خيارات عدة يتمّ درسها في الكواليس تمهّد لـ«صيغ بديلة» مهما تعقّدت الأمور وتنامت الخلافات، في ضوء ما يتمّ تسريبه عن إتصالات خارجية حصلت على خط المقرّات الرئاسية، بعد تردّد شائعات عن احتمال استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقد أجمعت الإتصالات على تقديم النصائح له بعدم الإقدام على هذه الخطوة في المرحلة الحالية الدقيقة، وهو ما قد يعمّق جرح الملف اللبناني، وينذر بخلافات طائفية ومذهبية، بعدما وصلت التباينات إلى الجسم القضائي، كون ذلك يستحضر التجارب السابقة وينهي ما تبقّى من أســس الدولة اللبنانية.