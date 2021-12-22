الاتحاد الأوروبي يتعهد بـ560 مليون يورو لمساعدة اللاجئين

قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص 560 مليون يورو لبرنامج دعم اللاجئين السوريين في تركيا.

وتستضيف تركيا حاليًا حوالي 3.6 ملايين لاجئ سوري، أي أكثر من أي دولة أخرى في العالم.

وبحسب بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، فإن هذه المنحة تأتي في إطار 3 مليارات يورو خصصها الاتحاد لمساعدة اللاجئين السوريين، وأعلن عنها في يونيو/ حزيران 2021. وأضاف البيان أن 530 مليون يورو من المنحة سيتم تخصيصها من أجل تعليم اللاجئين، مثل أجور المدرسين، ومصاريف النقل، وتأمين لوازم مدرسية وغيرها. كما سيجري تخصيص 30 مليون يورو من المنحة من أجل تطوير مراكز استقبال اللاجئين، ونقل المهاجرين غير النظاميين، في إطار إدارة الهجرة وحماية الحدود.

زيلينسكي يعلن أنه مستعد للاتصال ببوتين لحل المشاكل المعقدة بين موسكو وكييف

أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن جدول أعمال لقاء محتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتم تنسيقه من قبل البلدين. وقال زيلينسكي للصحفيين، عبر قناة "أوكرانيا 24" التلفزيونية إن هناك محادثات لتحديد جدول الأعمال، وإذا لم يتم الاتفاق على النقاط المعقدة خلال فترة زمنية معينة، ...، فسوف أتصل به (بوتين) مباشرة". وأضاف الرئيس الأوكراني "الآن لا يوجد تواصل مع بوتين. كلانا لا يتصل بالآخر".

وتابع "إننا مستعدون لحوار مباشر وجها لوجه مع روسيا". وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد صرح أمس الاثنين، بأن موسكو لم تتلق أي مقترحات محددة من كييف بشأن لقاء يجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وكانت وزارة الخارجية الروسية قد نشرت في وقت سابق، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية، حيث تم بالفعل نقل الوثائق إلى واشنطن وحلفائها.