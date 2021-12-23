TL

تبقى في هذه المرحلة لفايروس كورونا ولمتحوراته التي تنغص على اللبنانيين اقتناص لحظات الأعياد من هنا جاء اجتماع المجلس الأعلى للدفاع وتمديده إعلان التعبئة العامة.

المنار

نقص حاد باوكسجين المستشفيات مع ارتفاع سعره في ظل ارتفاع حالات كورونا، جعل وزارة الصحة ونقابة اصحاب المستشفيات والاطباء يرفعون الصوت تحذيرا للمواطنين والمسؤولين، بضرورة اخذ الحيطة والحذر.

nbn

في جلسة المجلس الأعلى للدفاع تمديد للتعبئة العامة حتى نهاية آذار المقبل و اتخاذ قرارات غير سرية تتعلق بالتهريب والمخدرات وبعمل منصات سعر صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية و المخاطر التي قد يسببها مطمر الناعمة ووضع اهراءات القمح في مرفأ بيروت و فتح السلطات السورية الحدود امام كافة اللبنانيين وفق ضوابط معينة والطلب الى المديرية العامة للامن العام اتخاذ إلاجراءات المماثلة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

mtv

رئيس الجمهورية اكد انه يجب انعقاد مجلس الوزراء، وانه لا يمكن لأي شخص اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية.

NTV

أفادت معلومات الجديد بأن اجتماعا انعقد في قصر بعبدا دام ساعة كاملة وانتهى الى ترقية المقدم سوزان الحج حبيش في قوى الأمن.

OTV

شكلت جلسة المجلس الاعلى للدفاع اليوم مناسبة اكد في مستهلها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موقفه المبدئي والدستوري بوجوب انعقاد مجلس الوزراء وتحمل الجميع لمسؤولياته فاذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات. وجزم الرئيس عون في هذا السياق أنه ليس ملزما بالتوقيع وحده على أي قرار، ولا يمكن لاي توقيع ان يختصر مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية.

LBC

من المرجح جدا ان يدعو الرئيس بري إلى جلسة، وستكون مناسبة لجلوس الحكومة على طاولة واحدة للمرة الأولى منذ تطيير آخر جلسة، لكن بالتأكيد لن يصل الامر إلى طرح الثقة بالحكومة لأن طالبي المساءلة لديهم اكثر من وزير فيها.

الميادين

أعلن ​البيت الأبيض​، أن "المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين، ناقشوا الحاجة لمواجهة كافة أوجه التهديد الإيراني"، لافتًا إلى أنهم "اتفقوا أن تقدم برنامج إيران النووي، تهديد خطير، ويهدد السلم والأمن، وناقشوا أنشطتها المزعزعة للاستقرار، ودعمها للوكلاء الإرهابيين"

الجزيرة

أكد أمين لجنة ​حقوق الإنسان​ التابعة للسلطة القضائية، أنه تم تقديم قرابة 300 صفحة من الوثائق الإيرانية، حول قضية اغتيال القائد السابق لفيلق "القدس" ب​الحرس الثوري الإيراني​ ​قاسم سليماني​ ورفاقه من الجهات العراقية.

العربية

ذكر قائد ​سلاح الجو الإسرائيلي​ الجديد، تومير بار، أن "الجيش ينوي استخدام قوة ضاربة يصعب تصورها، حال اندلعت مواجهة عسكرية مع ​حزب الله​".