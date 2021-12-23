لبنان الحر

أكد رئيس ​مجلس الوزراء​ ​نجيب ميقاتي​، خلال ترؤسه جانبًا من اجتماع عُقد في السراي الحكومي للجنة الصحية، المكلفة متابعة تطبيق الإجراءات ضد تفشي فيروس "كورونا" ومتحوراته، على "أهمية تشدد الجهات المعنية، الأمنية والصحية والإدارية، في تطبيق الإجراءات الوقائية التي تصدر عن اللجنة تباعا".

صوت لبنان

حيا المكتب السياسي الكتائبي "الدور الذي يقوم به بعض القضاة الحريصين على المصلحة العامة على أكثر من محور، ويقفون في مواجهة منطق التسويات الذي تحاول المنظومة أن تجرّ لبنان إليه للهروب من المحاسبة، سواء عبرالإفلات من ​القضاء​ في جريمة المرفأ بعقد تسويات أم من المحاسبة السياسية عبر صناديق الاقتراع".

radio orient

التقى وزير الاقتصاد والتجارة ​أمين سلام​، في مكتبه في الوزارة، ممثل ومدير ​برنامج الاغذية العالمي​ في لبنان عبدالله الوردات، كما تمّ البحث في تعزيز آليات العمل، بين الوزارة والبرنامج لضمان استقرار الامن الغذائي في لبنان.

اذاعة النور

ذكر وزير الزراعة، ​عباس الحاج حسن​، أن لبنان بحاجة إلى عمل كبير، حتى يصل إلى الاكتفاء الذاتي في ​القطاع الزراعي​، مشددًا على "ضرورة توسيع الرقعة الزراعية المروية في لبنان، واستدامة العمل الزراعي، وتوجيه المزارع من خلال رزنامة زراعية داخلية، والأهم هو خلق أسواق منافسة للمنتجات اللبنانية".

صوت المدى

تقدم نواب تكتل "لبنان القوي" من رئيس مجلس النواب، بطلب عقد "جلسة مساءلة للحكومة وفق المادة 137 من النظام الداخلي، لإمتناعها عن الإجتماع وعدم ممارسة دورها في الحد من الإنهيار ومعالجة الأزمات المتفاقمة مما يزيد معاناة المواطنين".