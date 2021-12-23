قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، إن محادثات فيينا التي توقفت مؤقتاً بناء على طلب إيران بعد الجولة السابعة، الأسبوع الماضي، ستُستأنف قبل نهاية العام الجاري.

ووجه لافروف، انتقادات جديدة ضد واشنطن، ورأى في مقابلة تلفزيونية، بُثت أمس، أن «الأهداف الحقيقية لوجود الولايات المتحدة في سوريا واضحة ولم يخفها الأميركيون؛ فهم أحكموا السيطرة على الهيدروكربونات والحقول النفطية والأراضي الزراعية في شرق الفرات، وشرعوا في التشجيع على الانفصالية الكردية فيها بالوسائل كافة».

اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً يسهّل إيصال مساعدات الإغاثة إلى أفغانستان، في خطوة رحّبت بها حكومة «طالبان»، فيما أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده تدرس ضخّ مزيد من السيولة في الاقتصاد الأفغاني وتجنب «سيناريو كارثي» في البلاد، متعهداً أنه سيحرص على وصول الأموال «مباشرة إلى أيدي الأفغان وليس طالبان».

أعلنت الولايات المتحدة إدراج 3 أشخاص، وكيان تجاري، في قائمة الإرهاب، وذلك لارتباطهم بتنظيم القاعدة الإرهابي في البرازيل.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أمس، إن تنظيم القاعدة وفروعه الدولية تشكل خطراً على الدول في جميع أنحاء العالم.

أعلنت الحكومة الإثيوبية الأربعاء، أن جنودها استعادوا مدينة في جنوب تيغراي من أيدي المتمردين، في أول تقدم ميداني كبير في المنطقة التي تشهد حربا منذ أشهر.

اتهمت الولايات المتحدة، إيران بتهديد الأمن الدولي والإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها تهدد أميركا بشكل مباشر عبر دعم جماعة الحوثيين في اليمن، التي تستهدف القوات الأميركية، والدبلوماسيين، وكذلك شركاء واشنطن في المنطقة، مؤكدة أنها مستمرة في مواجهة أنشطة إيران، بما في ذلك دعمها لجماعة الحوثي في اليمن.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأنه ينتظر أن تُجرى في يناير (كانون الثاني) أولى المباحثات بين روسيا وكل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية التي طالبت بها موسكو على خلفية الأزمة المتعلقة بأوكرانيا.

اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً يسهّل إيصال المساعدات الإنسانية لأفغانستان، في خطوة رحّبت بها حكومة «طالبان». فيما أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن بلاده تدرس خيار ضخ مزيد من السيولة المالية في الاقتصاد الأفغاني، وتجنب «سيناريو كارثي» في البلاد، متعهداً بأنه سيحرص على وصول الأموال «مباشرة إلى أيدي الأفغان، وليس (طالبان)».