اختتمت أطراف «مسار آستانة» السوري، أمس، جولة مفاوضاتها الـ17 في العاصمة الكازاخية نور سلطان.

وفي حين لم يعكس بيانها الختامي إحراز أي تقدم على صعيد الملفات المطروحة للنقاش، بدا أن تركيا وإيران؛ طرفي هذا المسار إلى جانب روسيا، خرجتا راضيتين؛ إذ تضمنت الصيغة النهائية للبيان نقاطاً تطالبان بها.

أخفقت ليبيا في اختبار الانتخابات الرئاسية، بعدما أعلنت «المفوضية الوطنية العليا» أمس، تأجيلها رسمياً؛ ما تسبب في حدوث حالة من الغضب في صفوف الليبيين، ودفع واشنطن إلى الإعراب عن خيبة أملها، وطلبها من الأطراف الليبية التمسك بالتهدئة، والتعجيل بمعالجة العقبات القانونية والسياسية لإجراء الاستحقاق، بما في ذلك «وضع اللمسات الأخيرة على قوائم المرشحين للانتخابات الرئاسية».

تناولت المحادثات التي أجراها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أمس، جملة من القضايا، وأبرزت توافق الجانبين على مواجهة التمدد الإيراني.

قدر المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف، تكلفة إعمار سوريا، بنحو 800 مليار دولار أميركي، في حين قال المبعوث الأميركي السابق جيمس جيفري ، إن روسيا «غارقة في المستنقع السوري».

قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، حسام بدران، إن حركته والفصائل الفلسطينية أرسلت إلى كل الأطراف الإقليمية الباحثة عن الاستقرار في المنطقة، بأن خياراتها مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي بسبب الأوضاع في قطاع غزة، وفي ظل استمرار الاعتداءات على الأسرى داخل السجون.

شنّت القوات الحكومية السورية وأجهزتها الأمنية حملات مداهمة خلال الأيام الماضية شملت بلدات موحسن والمريعية وبقرص والبوليل بريف دير الزور الشرقي، وأطلقت عملية واسعة للبحث عن مخازن لإخفاء الأسلحة وكميات من الذهب والأموال خبأها عناصر تنظيم «داعش» إبان سيطرته على المنطقة بين أعوام 2013 و2019.

أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس (الأربعاء)، مقتل 3746 شخصاً في سوريا خلال عام 2021، في أدنى حصيلة سنوية منذ اندلاع النزاع السوري قبل أكثر من عشر سنوات.

وأفاد المرصد بأن حصيلة عام 2021 تتضمن 1505 مدنيين بينهم 360 طفلاً، مشيراً إلى أن بين القتلى المدنيين 297 شخصاً قضوا جراء انفجار ألغام وعبوات ناسفة.

رحبت المملكة المغربية، أمس، بـ«الإعلان الإيجابي والمواقف البناءة، التي تم التعبير عنها أخيراً من قبل الحكومة الفيدرالية الجديدة لألمانيا».

وأفاد بيان من وزارة الخارجية المغربية، أمس، بأن التعبير عن هذه المواقف «يُتيح استئناف التعاون الثنائي، وعودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين بالرباط وبرلين إلى شكله الطبيعي ».

أعلنت قوات التحالف في اليمن عن تنفيذ عشرات الضربات الإسنادية في سياق دعمه للقوات اليمنية وحماية المدنيين، مؤكدا مقتل 310 من العناصر الحوثية وتدمير 28 آلية عسكرية ومستودعات للذخيرة.

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على عدم قدرة الدولة على إنفاق المزيد من الدعم على المصريين، منبهاً إلى أن «ذلك الإنفاق كان سببا في تأخر الدولة لعشرات السنوات في مجال التنمية، وهو أمر غير موجود في الكثير من دول العالم»..