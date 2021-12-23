الديار/ إبراهيم ناصر الدين

تزامنت زيارة الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الى بيروت مع دخول البلاد في "عاصفة" سياسية قد تمتد الى موعد الانتخابات النيابية، غادر غوتيريش "بسلة" خاوية تاركا وراءه ايضا اطرافا محبطة، تلوح في الافق «صفقة» جديدة بضغط اميركي هذه المرة! فالأمين العام للأمم المتحدة، لم يكن المحبط الوحيد بعد انتهاء زيارته الى لبنان، واذا كان الشعب اللبناني بكافة اطيافه غير مصدوم بضعف موقف المسؤول الاممي، ولم يكن ينتظر منه اكثر من كلمات "الرثاء" حيال الواقع القاتم ، فإنّ "خصوم" حزب الله في بيروت ربما اكثر احباطا من غيرهم بعدما وجدوا بين «سطور» مواقفه العلنية، وتلك التي اطلقها بعيدا عن الاعلام، غياب اي استعداد دولي لفتح مواجهة مع الحزب، ووفقا لأوساط سياسية بارزة، إنّ الامم المتحدة لا تملك القدرة والارادة لتقديم الدعم المطلوب للجيش اللبناني، ولا مونة اممية على الدول القادرة على فعل ذلك لتطوير أدائها. ووفقا للمعلومات، كان غوتيريش اكثر وضوحا في لقاءاته البعيدة عن الاضواء، حيث اكد ان "مشكلة حزب الله اكبر من لبنان، ودون تسويات كبرى على مستوى المنطقة لا تسوية لهذا الملف، و"نصح" الاطراف اللبنانية للتعامل بواقعية مع الظروف وعدم خوض مغامرات غير متناسبة مع الواقع الحالي داخليا وخارجيا.