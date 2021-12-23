وكالة الأناضول

أردوغان: على الجميع بذل الجهود لتعزيز السلام بالشرق الأوسط

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضرورة بذل كافة الأطراف جهودا لتعزيز أجواء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال لقائه، الأربعاء، مع الجالية اليهودية التركية وأعضاء "تحالف الحاخامات في الدول الإسلامية"، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأضاف أردوغان: "لا نرغب برؤية توتر أو صراع أو اضطراب في هذه المنطقة الجغرافية القديمة التي تحتضن الأماكن المقدسة لكل من الديانات التوحيدية الثلاث".

وبيّن أن أعظم رغبة لدى تركيا هي شرق أوسط تعيش فيه الطوائف الدينية والأقليات العرقية والقومية المختلفة معا في سلام. وتابع: "تحذيراتنا للحكومة الإسرائيلية هي ضمان التعامل مع الأمور من منظور السلام والاستقرار على المدى الطويل في الشرق الأوسط". وأوضح أن أي خطوات سيتم اتخاذها فيما يخص القضية الفلسطينية، لا سيما القدس، لن تسهم في أمن واستقرار الفلسطينيين فقط بل ستشمل إسرائيل أيضا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

البيت الأبيض: الولايات المتحدة و"الناتو" لا يمتلكان أي نية عدائية تجاه روسيا

أكدت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، لا يمتلكان أي نية عدائية نحو روسيا، متهمة موسكو بأنها من تقوم بممارسات عدائية عبر حشد قواتها قرب حدود أوكرانيا. القاهرة - سبوتنيك. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، خلال مؤتمر صحافي: "لا الولايات المتحدة ولا حلف الناتو لديهم نية عدائية نحو روسيا"، متهمة روسيا باتخاذ إجراءات عدائية عبر حشد قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا. وأعربت المتحدثة أيضا عن أملها في أن تستمر المحادثات الدبلوماسية الأخيرة مع روسيا.