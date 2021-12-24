الأخبار 23-12-2021

"كورونا" يعرقل دوري السلة الأميركي

أرجأت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مباراتين أخريين، بعدما تعذّر على الفرق التي تعاني من تفشّي فيروس كورونا في صفوفها إدراج ثمانية لاعبين على الأقل لخوض المباراة. وألغت رابطة الدوري مباراة تورونتو رابتورز أمام مضيفه شيكاغو بولز، إذ لا يملك الفريق الكندي ثمانية لاعبين معافين، وكذلك مباراة بروكلين نتس أمام بورتلاند ترايل بلايزرز. وهذه المباراة التاسعة التي تلقى مصير التأجيل من قبل رابطة الدوري هذا الموسم بسبب الفيروس، فيما أكدّ مفوّض الرابطة آدم سيلفر أن لا نية لتجميد المنافسات بشكل عام، وأنّ على الأندية التأقلم والتعايش مع الفيروس.

"ميركاتو" مُزدحم... الأندية الإنكليزية تستعد لفتح خزائنها

تستعدّ أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لتدعيم صفوفها خلال نافذة الانتقالات الشتويّة، من أجل الحدّ من المشاكل الكبيرة التي تُعاني منها. إصابات بالجملة وغيابات كثيرة للاعبين بفعل تفشّي فيروس كورونا في البلاد، يُنذر بنشاط كبير في نهاية الشهر الجاري وسط جداول مزدحمة ستُفتح نافذة الانتقالات الشتوية في الأول من كانون الثاني المقبل، ومن المتوقّع أن تُسارع الفرق الإنكليزية إلى تعزيز صفوفها ورفع مستوى جاهزيّتها لضمان إكمال جدول المباريات المزدحم في النصف الثاني من الموسم. في هذا الإطار، تكثر الشائعات حول الصفقات المحتملة بانتظار التأكيد في الأيام المقبلة.