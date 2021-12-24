TL

من مطار رفيق الحريري الدولي بقول وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، ان احدى وتسعين طائرة بدات الوصول الى المطار, تقل المغتربين من دول العالم إلى ربوع لبنان لتجديد ثقتهم بلبنان الأمل، لبنان الغنى، لبنان التلاقي والوصال.

المنار

علمت المنار ان اتصالاً هاتفياً اجرته احدى المرجعيات السياسية مع رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، من أجل إنهاء التوتر الحاصل على خط ملف المحقق العدلي طارق البيطار، والحل بحسب كتلة الوفاء للمقاومة هو بالاحتكام الى الدستور والابتعاد عن المزايدات السياسية، والتزام كل من القضاء والسلطات السياسية بممارسة صلاحياتهما الدستورية لتوسيع صلاحية اي منهما على حساب الاخرى..

nbn

في أجواء عيد الميلاد المجيد دعا الرئيس نبيه بري الى استلهام قيم الميلاد أملا ورجاء وبشارة وتحررا من الأنانية والأحقاد قائلا إنه بذلك نؤسس لميلاد لبنان محصن بالعدل لا يسكنه الظلم ولا تجتاحه الكراهية.

mtv

لا يزال استثمار دفق المغتربين العائدين الى الوطن في الأعياد، وأن لبنان لا يزال مقصداً آمناً والفائدة من الدولارات الطازجة التي سيصرفها هؤلاء في لبنان.

NTV

كل الملفات مؤجلة إلى حين التوصل الى اتفاقين يسيران بخطين متوازيينالاتفاق النووي الإيراني والاتفاق السعودي الإيراني حيث كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي التوصل إلى وثيقة مهمة في فيينا وعن تقديم مقترحات للرياض تنظر معها طهران بإيجابية لمباحثات بغداد ومتى ما وصل هذان الملفان إلى خواتيم سعيدة فربما تهب الرياح النووية سلميا على ملفات المنطقة من اليمن إلى العراق وسوريا فلبنان وما على الرسول إلا البلاغ.

OTV

على المستوى الاقتصادي والمالي، صحيح أن المسائل الشكلية في موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قد تم تجاوزها إيجاباً، إلا ان المضمون لا يزال يبحث عن اجوبة على اسئلة كثيرة يطرحها الناس، في وقت لا يبدو ان الاتفاق حاصل إلا على رقم الخسائر.

LBC

الهلع المتعاظم، التفشي المتسارع لفيروس كورونا ، وقد عكس هذا الهلع وزير الصحة فراس الأبيض الذي غرد مشيرا إلى أن نسبة مرضى "كورونا" غير الملقحين والمتواجدين في العناية الفائقة 100 بالمئة. وعلق قائلا: "نسبة مرضى كورونا غير الملقحين في العناية الفائقة في تقرير اليوم. متى نتعلم الدرس؟" هذا الواقع دفع بوزارة السياحة الى التشدد, فقالت في بيان لها إنها أصدرت أوامر تلزم المطاعم والفنادق ومراكز اللياقة البدنية وأماكن الترفيه اشتراط تقديم الزائرين شهادة تلقيح ضد كوفيد-19 أو اختبار فحص سلبي قبل الدخول. وأضافت الوزارة إنه يتعين على هذه الأماكن تطبيق القواعد الجديدة حتى التاسع من كانون الثاني.

الميادين

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّه سيكون أكثر إصرارًا على الترشّح لولاية ثانية في حال قرّر سلفه الجمهوري دونالد ترامب خوض الانتخابات الرئاسيّة لعام 2024، قائلاً إنّ "ذلك سيزيد من فرص ترشّحي".

الجزيرة

أعلنت المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اتفقا على حصص الصيد لعام 2022 في مياههما المشتركة، إذ ما زال الخلاف على تراخيص الصيد يؤدي إلى توتر العلاقات بين لندن وباريس.

العربية

كشف وزير الخارجية الإيراني ​حسين أمير عبد اللهيان​، أن السلطات ​السعودية​ وافقت على منح تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين للإقامة في المملكة، في علامة على تحسن العلاقات المقطوعة بين البلدين.