لبنان الحر

اكد عضو كتلة "الوسط المستقل"، النائب ​علي درويش​، في حديث تلفزيوني، إلى أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لن يدخل في أي تسوية غير دستورية"، مشيرًا إلى أن "الصيغة الوسطيّة هي "الأقرب للصحّ" وميقاتي سيكون وسطيًّا دائماً وهو صيغة جمع ولن يكون أبداً صيغة تفرقة".

صوت لبنان

أكد رئيس ​حزب الكتائب​ اللبنانية ​سامي الجميل​، ان "الانتخابات المقبلة مصيرية في حياة لبنان واللبنانيين، فإما ان نخطو الخطوة الأولى على طريق الخروج من الوضع القاتل، أو أن نعود الى دوامة التسويات والمساومات التي دمرت البلد"، لافتاً "الى "أهمية الأشهر الأربعة المقبلة على لبنان والتي تسبق ​الانتخابات النيابية​ المنتظرة، وهي من الأهم في تاريخ البلد وبمثابة الاختيار بين الحياة والموت، وبين البقاء في البلد أو الرحيل عنه وهذه ليست مبالغة نظرا للحالة التي وصل اليها لبنان".

radio orient

أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، أن ارتباط لبنان بمنطقة الخليج يكبِّره، وهو بحاجة لتضامن الأشقاء العرب معه، خاصة في المرحلة الراهنة.

وأوضح مولوي لصحيفة "القبس" الكويتية، أن لبنان سيعمل على تعزيز علاقة مميزة وممتازة مع الأشقاء العرب، ولا سيما مع السعودية، وذلك بناء على ما جاء في الدستور اللبناني، من حيث هوية وانتماء لبنان العربيين.

اذاعة النور

رأى رئيس الهيئة التنفيذيّة لـ"​حركة أمل​"، ​مصطفى الفوعاني​، إلى أنّ "​لبنان​ يمرّ بأخطر مراحله منذ إعلان دولة لبنان الكبير، لجهة تفاقم الأزمات المعيشيّة والاقتصاديّة"، مركّزًا على أنّ "المواطن بات أسير الكيديّة السّياسيّة لدى البعض، الّذين يريدون هدم الهيكل الكبير لبناء أنانيّتهم الصّغيرة والرّخيصة". وتوجّه إليهم بالقول: "كفى أفقًا ضيّقًا ومصالح شخصيّة، ولتكن مصلحة الوطن والنّاس هي العنوان الوطني الجامع".

صوت المدى

أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا أن "لا وفاة أو انتهاء لاتفاق مار مخايل مع حزب الله". وعن "التداعيات السياسية" التي تحدث عنها رئيس التيار النائب جبران باسيل، أوضح أبي رميا في حديث صحفي أنّ رئيس التيار سيعلنها في 2 كانون الثاني 2022 في لقاء إعلامي، بعد أن "نكون قد تناقشنا بها داخلياً الى ذلك الحين، وبالتأكيد هناك توتُّر وعتب ولوم على حزب الله وربما أكثر من ذلك، لكن حتى الآن لا إعلان لوفاة تفاهم مار مخايل".