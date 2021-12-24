نداء الوطن/ كلير شكر

قالت إنّ لا مظاهر دعائية أو "استعراضية" تشي بأنّ البلاد على مشارف استحقاق داهم. في أبعد الاحتمالات القانونية، يفترض أن تفتح صناديق الاقتراع بعد خمسة أشهر، أي في أيار المقبل، طالما أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون حسمها بعدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة اذا تضمن يوم 27 آذار موعداً لاجراء الانتخابات. ومع ذلك، لا حملات انتخابية، لا صور لمرشحين، لا يافطات اعلانية للأحزاب والمجموعات المعارضة... جفاف انتخابي قلّ نظيره! تتنافس القوى السياسية في دفاعها عن حتمية إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية،بعض المطلعين الذين يؤكدون أن بعض الدبلوماسيين الأجانب لا يترددون في التلويح بعصا العقوبات اذا ما قرر البرلمان اللبناني التمديد لنفسه متجاوزاً اختبار تداول السلطة. وحده التشنّج السياسي هو الذي يزداد حماوة، ليكون بمثابة سلاح احتياطي يتمّ استخدامه في حال لم تنجح محاولات التمديد أو التأجيل. ومع ذلك، تبقى اشكاليتان ترتبطان بهيئة الإشراف على الانتخابات وبمرسوم نقل الاعتمادات وكلاهما يحتاجان إلى قرارات تصدر عن مجلس الوزراء... يبدو أنّه معلّق إلى أجل غير محدد.

الجمهورية/ شارل جبور

تناول موضوع الانتخابات النيابية وقال أطلقَ قرار المجلس الدستوري العد العكسي للانتخابات النيابية التي ستجري وسط ميزان قوى شعبي داخلي وخارجي ضد السلطة، فهل ستسلِّم الأخيرة بالنتيجة أم ستعمد إلى التمديد للبرلمان؟ ولم يعد أمام الفريق الحاكم سوى التهيؤ لخسارة الأكثرية النيابية أو التمديد للبرلمان، خصوصا مع رفض المجلس الدستوري للطعن المقدّم من تكتل "لبنان القوي"، لأن الكتلة الناخبة الأكبر من المغتربين الذين تسجلوا للمشاركة في الانتخابات ستقترع ضد هذا الفريق إن لاعتبارات سيادية تاريخية، او لأسباب مالية حديثة دفعتهم إلى الهجرة بفعل الانهيار الحاصل. وأضاف إنّ قرار المجلس الدستوري بعدم قبول الطعن وفتح الباب أمام اقتراع المغتربين كفيل بزيادة مأزق ثنائي "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" في حالتي ذهابه إلى انتخابات يخسر فيها الأكثريتين النيابية والمسيحية، أو ذهابه إلى التمديد، وعلى رغم التقاطع المصلحي بينهما وغياب اي حليف موضوعي للتيار وحاجتهما لاستمرار التحالف، إلا ان الحزب لا يستطيع عدم تسليف اي ورقة او موقف للتيار خصوصاً أنّ باسيل يُحمّل الحزب مسؤولية قرار الدستوري وشلّ الحكومة وتفاقم الانهيار بما يضاعف من أزمة العهد عشية الانتخابات، وبالتالي من المتوقّع ان يُبادر الحزب باتجاه العهد في خطوة معينة عملية قريباً تنفيساً للاحتقان بينهما، ولأنّ المصلحة المشتركة ما زالت تجمعهما، فلا الحزب يملك ترف التخلي عن غطاء التيار المسيحي والحجم البرلماني الذي يوفِّره له في ظل حصار خارجي محكم ضده، ولا التيار يملك ترف التخلي عن حليفه الوحيد القادر على حجز المواقع الرئاسية والوزارية له. كذلك قال إنّ منسوب التمديد مرتفعاً قبل قرار الدستوري، فإن هذا القرار سيضاعف من احتمالات التمديد الذي لا يمكن ان يتحقّق سوى من خلال خلق ظروف مواتية له بسبب الضغط الشعبي والدولي، ما يعني توقُّع حصول تطورات ميدانية غير محسوبة.