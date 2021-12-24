روسيا اليوم

رئيسا هيئة الأركان الروسي والبريطاني يبحثان قضايا الأمن العالمي

بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، جنرال الجيش، فاليري غيراسيموف، ونظيره البريطاني، أنتوني راداكين، القضايا الحيوية للأمن العالمي. وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن غيراسيموف وراداكين أجريا اليوم الخميس محادثة هاتفية، حيث جرى "تبادل الآراء حول القضايا الحيوية للأمن العالمي والإقليمي." ويأتي هذا الاتصال على خلفية موجة توتر جديدة في العلاقات بين الدول الغربية من جهة وروسيا من جهة أخرى بسبب المزاعم حول حشدها قوات على الحدود مع أوكرانيا، وسط تحذيرات مستمرة من قبل الناتو للطرف الروسي من أنه "سيدفع ثمنا باهظا في حال غزو الأراضي الأوكرانية" رغم أن الحلف لم يقدم أي أدلة على وجود مثل هذه النوايا. وفي وقت سابق من الخميس أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تريد أي نزاع مع أوكرانيا، لكنها بحاجة لرد فوري من الدول الغربية بشأن الضمانات الأمنية، التي تشمل بالدرجة الأولى عدم توسع الناتو شرقاً. ودفعت الخلافات بين الغرب وروسيا رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البريطاني السابق، الجنرال نيك كارتر، للاعتبار في تصريح أدلى به في نوفمبر، أن العلاقات بين الجانبين تشهد توترا غير مسبوق، وهي أكثر جدية مما كانت عليه في عهد الحرب الباردة، ما قد يؤدي إلى اندلاع نزاع مفتوح بسبب أي حادث.