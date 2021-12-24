الوكالة الوطنية للإعلام

الخارجية أكدت استمرار لبنان بالتزام القرار 1701: ميقاتي تابع مع بوحبيب حادث الكتيبة الفنلندية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين "تواصل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب للبحث في الحادث الذي حصل مع الكتيبة الفنلندية التابعة لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان". وأسفت الوزارة للحادث، مشيرة في بيان "في ضوء الاتصال، الى أنها في انتظار التحقيقات حول هذه الحادثة"، تؤكد "عدم قبول أي شكل من أشكال التعدي على قوات اليونيفيل"، وتشدد على "سلامة وأمن عناصرها وآلياتهم". وإذ أسفت "للمشاهد التي تناقلتها وسائل التواصل الإجتماعي"، جددت حرصها على "سلامة اليونيفيل لا سيما الكتيبة الفنلندية التي هي من القوات المستمرة في الخدمة في جنوب لبنان منذ تأسيس اليونيفيل والتي لا تزال تلعب دورا مهما في حفظ أمن واستقرار الجنوب اللبناني". ولفتت في هذا المجال، الى أن "لبنان يثمن دور اليونيفيل عامة، والكتيبة الفنلندية خاصة، ويقدر أبناؤه الدور الذي تلعبه هذه الكتيبة ضمن القوات الدولية. ويؤكد على العلاقة الثنائية التي تربطه بفننلندا ويثمن الجهود التي بذلتها لتجديد تفويض اليونيفيل في مجلس الأمن الدولي، ويستذكر دورها في تأمين دعم اليونيفيل للجيش اللبناني في إطار القرار 2591 (2021)، ويجدد في الختام التزام لبنان المستمر بالقرارات الدولية ذات الصلة لا سيما القرار 1701".

وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو: نمارس الدبلوماسية دون المساومة على المبادئ

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تمارس الدبلوماسية بنهج حقيقي دون المساومة على المبادئ. جاء ذلك في كلمة ألقاها، الخميس، بختام جلسات أكاديمية الأمن الدولية التي نظمتها جمعية مجلس العلاقات الدولية التركية وأوضح تشاووش أوغلو أن تركيا تتبع سياسة خارجية واقعية تقوم على تفوق المبادرة الدبلوماسية، مبينا أن أنقرة لديها نهج استباقي للدبلوماسية وليس رد الفعل. وأشار تشاووش أوغلو إلى أن القمة التركية الإفريقية التي انعقدت في اسطنبول الأسبوع الفائت، دليل على فعالية السياسة الخارجية وقوتها. ولفت إلى أن أنقرة تتبنى دورا فعّالا في جهود الحل السلمي للمشاكل في العديد من الدول مثل ليبيا والصومال والسودان وإثيوبيا وغينيا ومالي وذكر تشاووش أوغلو أن الجامعات ومراكز الأبحاث التركية، تلعب دورا كبيرا وهاما في نجاح السياسة الخارجية لتركيا. وأضاف أن آثار التحديات الحديثة مثل تغير المناخ والإرهاب والهجمات الإلكترونية والهجرة غير النظامية والأوبئة، بدأت تظهر في كل مكان. وحول توتر العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، قال تشاووش أوغلو، إن هذا التوتر بلغ حدا مرتفعا، وأنه من الضروري تهدئة الوضع عبر القنوات الدبلوماسية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مسؤول في إدارة بايدن: أخبرنا روسيا أن عليها الاستعداد لمحادثات محتملة أوائل يناير

أكد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، أن المفاوضات المحتمل إجراؤها مع روسيا، الشهر المقبل، لن تقتصر على المقترحات الروسية بشأن الأمن. واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول في تصريحات للصحفيين إن "واشنطن مستعدة لإجراء محادثات أمنية مع موسكو، أوائل الشهر المقبل"، لافتًا إلى أنه "لم يتم تحديد مكان أو موعد محدد". وأضاف أن "المحادثات المحتملة ستشمل أيضا المخاوف بشأن خطوات وأنشطة روسيا". واستطرد قائلا: "أخبرنا الحكومة الروسية علنا أن عليها الاستعداد للاجتماع في أوائل كانون الثاني المقبل، ولم نحدد بعد موعدا أو مكانا لتلك المحادثات".