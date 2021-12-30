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فيما يستعد لبنان والعالم للاحتفال بدخول سنة جديدة أطل متحور أوميكرون على العالم أجمع ليكبح جماح الفرحة ويبدو ان الوضع الصحي في البلاد ليس على ما يرام

المنار

أكثر من ثلاثة آلاف ومئة وخمسين اصابة جديدة بفايروس كورونا، واوميكرون سيد المشهد، فهل نشهد كارثة صحية جديدة ؟ الجواب هذه المرة بيد اللبنانيين وليس عند المسؤولين . وان كثرت الجوائح والكوارث الا ان الكارثة الصحية ان وقعت فستكون الاخطر على الاطلاق في ظل قطاع استشفائي يكابد من اجل البقاء.

nbn

هي الأمتار الأخيرة قبل الدخول في السنة الجديدة يصلها اللبناني بنفس مقطوع بفعل معاناة ‏يومية يعيشها على مختلف الصعد يركض خلالها خلف تأمين لقمة عيشه وقبل أن يصل خط نهاية العام يلقي به الوضع المعيشي تحت خط ‏الفقر

الكثير من الملفات يرثها العام المقبل من سلفه فيما يأمل اللبنانيون أن يحمل المعالجات التي توفر لهم حياة كريمة

mtv

اليوم تجاوزت الإصابات بالأوميكرون الثلاث آلاف ، والبلد جائع ومستشفياته ممتلئة و مفلسة بشريا وماديا، والإقفال العام إن حصل سيشكل الضربة القاضية التي لا قيامة من تحتها.

NTV

عام يتأهب للرحيل وآخر على مشارف الوصول والأزمة اللبنانية لم يعد لها مكان لتراوح فيه في ظل تفكك الدولة وانهيارها والله ينجينا من الآت هو لسان حال اللبناني الذي سيستبدل حتما كلمة "تنعاد عليك" ب "تنذكر وما تنعاد".

OTV

ليست وحدها أرقام كورونا ما يدق ناقوس الخطر في لبنان هذه الأيام. فإذا كانت الاصابات التي تضاعفت أعدادها بين أمس واليوم تستدعي إجراءات استثنائية من السلطات الرسمية والتزاما أكثر جدية من الناس، فإصابة البلاد بوباء الانهيار الشامل، تستدعي دق كل النواقيس، وتجاوبا كاملا من جميع المعنيين، مع مضمون رسالة رئيس الجمهورية، ولاسيما دعوته إلى الحوار حول بنود اللامركزية الادارية والاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي، بدل التلهي بالمناكفات والمزايدات المعتادة، التي لا تنفع إلا في تعميق الحفرة التي أوقعت المنظومة نفسها فيها، بفعل ممارساتها القذرة على مدى ثلاثين عاما، وهي تواصل اليوم الحفر، عوض البحث عن سبل الإنقاذ.

LBC

3153 ليس رقما بسيطا، إنه عدد الإصابات بفيروس كورونا، والحبل على الجرار، والوفيات بلغت 15 وفاة. "الموضوع مش مزح"، والوضع الاستشفائي في المستشفيات صعب، فهل سيستمر الاستخفاف بالإجراءات؟ وزير الداخلية عمم التدابير المطلوبة، لكن العبرة تبقى في التنفيذ.

الميادين

أكد عضو المجلس السياسي لـ"أنصار الله" في اليمن، محمد البخيتي، اليوم الثلاثاء، أنّ "الحرب على اليمن دخلت مرحلتها الأخيرة".

الجزيرة

التقى وزير دفاع الاحتلال بمنزله محمود عباس، وقالت تل أبيب إن الأخير أكد استمرار التنسيق الأمني وملاحقة المقاومة بالضفة

العربية

غارة جوية تستهدف معسكر اللواء 19 في شبوة وسقوط قتلى من الحوثيين