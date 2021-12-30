لبنان الحر

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا، وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، في حضور رئيس جمعية التنمية للانسان والبيئة "dpna" فضل الله حسونة، بلال شعبان، معروف اسامة سعد، ومدير مكتب سعد طلال أرقه دان.

صوت لبنان

استقبل الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي نعمة الله الهاشم

radio orient

زار وفد من كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية، وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس، في مكتبه في ‏الوزارة، بحضور مدير عام الوزارة زيد خيامي، وضم الوفد: مدير الكلية الدكتور رامي نجم، رئيس قسم ‏الصحافة في الكلية الدكتور جمال نون والمدير السابق للكلية الدكتور إياد عبيد.‏

اذاعة النور

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان "الأجواء السياسية الملبدة تترك تداعياتها على الواقع الحياتي للبنانيين وتزيد من حدة ازماتهم المعيشية اليومية، في الوقت الذي ما زال البعض يغض النظر عن الاسباب التي عطلت عمل الحكومة وضرورة ازالتها لتاخذ الامور مسارها الطبيعي".

صوت المدى

اشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في حديث لبرنامج “مانشيت” عبر اذاعة صوت المدى، الى ان “الاصابات بكورونا ترتفع وسترتفع ولن تقف عند هذا الحد وهناك احتمال كبير ان ترتفع اكثر خلال الايام والاسابيع القادمة وخاصة بعد رأس السنة بسبب عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية.