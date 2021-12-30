صادق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على قرار مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني حول فرض عقوبات على وسائل إعلام تابعة لشخصيات المعارضة في البلاد

أعرب أكثر من 55,6% من الأوكرانيين عن استيائهم من أداء الرئيس فلاديمير زيلينسكي واجباته، وفقا لنتائج استطلاع نظمه معهد العلوم الاجتماعية والمجتمع المدني في كييف, فيما قال 32,2% إن نتائج عمله ليست جيدة ولا سيئة مقابل 4,5% أعربوا عن استحسانهم لعمله وامتناع 7,7% عن إبداء رأيهم بهذا الخصوص.

سجلت أجهزة الأمن الأوكرانية دعوى قضائية ضد رئيس البلاد، فلاديمير زيلينسكي، تتهمه بخيانة الدولة وتمويل الإرهاب، ورفعها حزب سلفه، بيترو بوروشينكو.

حذر مسؤول صيني من أن بكين ستتخذ "إجراءات صارمة" إذا تحركت تايوان نحو الاستقلال، ولفت إلى أن العام المقبل قد يشهد زيادة في التدخل الخارجي وفي الأعمال الاستفزازية من جانب تايوان.

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إمكانية لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في 10ك2، اليوم الذي من المقرر أن تجري فيه المشاورات الروسية الأمريكية حول الاستقرار الاستراتيجي.وقال بايدن: "سنرى".