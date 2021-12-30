اللواء/عمر البردان

قال، أنه واضح ان الفاتيكان الذي يولي لبنان اهتماماً كبيراً، لديه خوف على مستقبل هذا البلد، على وقع اتساع رقعة الانقسامات السياسية بين مكوناته، في وقت يزداد القلق الفاتيكاني، في ظل الانهيار المخيف في علاقات لبنان العربية، وتحديداً الخليجية، في اقتناع فاتيكاني على أعلى المستويات، بأن لبنان الذي يمثل وطن الرسالة في الشرق، لا يمكنه أن يعيش ويبقى حياً، دون الحاضنة العربية، وفي ظل عزلة خليجية، بدت آثارها جلية على مختلف المستويات، بعد مقاطعة الدول الأربع لهذا البلد، رداً على ممارسات «حزب الله» العدوانية ضدها .

الشرق/تيريز القسيس صعب

نقات عن المصدر ديبلوماسي ان الجهات الدولية تتابع بدقة المراحل والتحضيرات الجارية من قبل السلطات المحلية في لبنان لإتمام العملية الانتخابية بنجاح، كما انها تعمل على تجنب اي تأجيل لها، وهي تمارس اقصى الضغوط الدولية والإقليمية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد.، إضافة إلى انها جددت استعدادها لمساعدة الحكومة اللبنانية عبر إرسال مراقبين دوليين للاشراف على صحة اجراء هذه الانتخابات.