وكالة الأناضول

أردوغان: هدفنا جعل تركيا بين أكبر 10 اقتصادات بالعالم

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن حكومته تهدف إلى جعل تركيا في مصاف أكبر 10 اقتصادات، وصاحبة كلمة أقوى في النظام العالمي. جاء ذلك خلال مشاركته عبر اتصال مرئي مباشر، الأربعاء، في حفل افتتاح نفق على الطريق الواصل بين محافظتي أرضروم وأرتفين. وذكر أردوغان أن النفق الجديد يعتبر أحد أهم عناصر المشروع لجعل حركة النقل بين منطقتي جنوب وشرق الأناضول، ومنطقة البحر الأسود مستمرة دون انقطاع. وأشار إلى أن المشروع يبلغ طول نفقه 2272 مترا، ومع الطرق المؤدية إليه يصل طوله الإجمالي إلى 3.4 كيلومترات. وأوضح أن المشروع سيضمن استمرارا سريعا وآمنا ودون انقطاع لحركة مرور البشر والمنتجات بين أرضروم وأرتفين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

العراق يعلن رسميا استكمال خروج كافة القوات القتالية للتحالف الدولي

أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، رسميا، استكمال خروج كافة القوات القتالية للتحالف الدولي من البلاد. جاء ذلك في تغريدة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على حسابه بموقع تويتر، قال فيها: "انتهت المهام القتالية للتحالف الدولي، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق". وأضاف الكاظمي "أصبح دور التحالف يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي". وأعرب رئيس وزراء العراق عن شكره لدول وقيادة التحالف الدولي وجيران العراقي في الحرب على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، مضيفا "نؤكد جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا".