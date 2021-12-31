لبنان الحر

أعلن "​التنظيم الشعبي الناصري​"، عن لقاء الأمين العام لـ"الشعبي الناصري" النائب ​أسامة سعد​ في مكتبه بصيدا، وفدًا مركزيًا من حركة "حماس" برئاسة نائب المسؤول السياسي في لبنان ​جهاد طه​.

صوت لبنان

لفت نقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان، ​كريم جبارة​ إلى أنّ "ارتفاع أسعار الأدوية غير ناتج عن ارتفاع سعر الدواء المستورد بالعملة الأجنبية، إذ إنّ سعره لم يرتفع، بل ما ارتفع هو سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

radio orient

زارت سفيرة ​لبنان​ السابقة لدى الأردن، ​تريسي شمعون​، خلال لقائها ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​، حيث "تحدثت معه عن الوضع السيء الذي يمرّ به لبنان".

اذاعة النور

أكد نقيب صيادلة ​لبنان​ ​جو سلوم​، خلال لقائه وفدا من "الإئتلاف النقابي اللبناني ل​دعم​ ​فلسطين​ و​القدس​"، أن "​القضية الفلسطينية​ تعني كل لبناني، والقدس هي مهد تاريخنا وحاضرنا"، لافتاً إلى أن "​إسرائيل​ هي العدو الأول للديانة المسيحية قبل الاسلامية خصوصا من الناحية العقائدية".

صوت المدى

ذكر وزير العدل السابق شارل رزق، أن الكلام عن الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء، هو هرطقة وسذاجة واضاعة وقت وضحك على الناس، موضحًا أن "الهيئة العليا ستكون مسيّسة"، مشيرًا إلى أن "المضي نحو الهيئة العليا، سيؤدي إلى طريق مسدود".