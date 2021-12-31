الديار /دوللي بشعلاني

نقلت عن مصادر سياسية قولها أنّ تحديد موعد الإنتخابات في 15 أيّار المقبل، يعطي مهلة كافية، ويُفسح في المجال أمام تسجيل عدد كبير من اللبنانيين الذين أتمّوا الـ 21 سنة، خلافاً لما كان الوضع عليه لو حصلت في تاريخ 27 آذار كونه كان سيحرم نحو 10 آلاف ناخب من حقّه في الإقتراع. كما أراح الإنتخاب في شهر أيّار في الداخل والخارج، المهل الدستورية لكيلا يجري استخدام هذا الأمر في حال لم يتمّ احترامها ذريعة لعرقلة أو «تطيير» الإنتخابات المقبلة.

نداء الوطن/ غادة حلاوي

نقلت عن مصدر سياسي قوله انه يرقض ان يبيع اوهاماً للعام المقبل، فيتحدث عن صعوبة الوضع الداخلي قائلاً ان ايامنا الصعبة ستكون طويلة وان لا حل قريباً يلوح في الافق طالما ان الموضوع اللبناني مرتبط بأكثر من ملف اقليمي.