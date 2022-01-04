الجزيرة - السعودية

موسكو تبدي استعدادها للعمل مع واشنطن في أوكرانيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، إن موسكو مستعدة للعمل مع واشنطن بشأن أوكرانيا بأي شكل من الأشكال، مع إدراكها أنه لا يوجد بديل لاتفاقيات مينسك. وعند رده على سؤال حول إمكانية استئناف المشاورات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا على غرار اللقاءات التي كانت تجري بين مساعد الرئيس الروسي فلاديسلاف سوركوف ونائبة وزيرة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، والتي جرت أثناء إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ورودينكو، أضاف أندريه رودينكو: «هذا السؤال يجب أن يوجه بالدرجة الأولى إلى الشركاء الأمريكيين. ونحن من جانبنا على استعداد للتعاون بأي شكل من الأشكال على أساس المبدأ الذي تدعمه واشنطن، وهو: عدم وجود بديل لاتفاقات مينسك وأنه من المستحيل حل النزاع دون منح وضع خاص لدونباس».

أخبار الخليج - البحرين

البرلمان العربي: التهاون مع السطو الحوثي على سفينة الإمارات يقوض أمن وسكينة العالم

أدان البرلمان العربي بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بالسطو المسلح والقرصنة على سفينة الشحن "روابي" التي تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء إبحارها بالقرب من محافظة الحديدة اليمنية وكانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى لميناء جازان وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمتها وإنشاء مستشفى بالجزيرة. وحذر البرلمان العربي في بيان اليوم الاثنين من خطورة ما قامت به ميليشيا الحوثي على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر كونه يمثل خرقاً صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، وتطورًا خطيرًا يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وتهديدًا للاقتصاد والتجارة الدولية، ومساسًا بمنشآت حيوية وطرق نقل عالمية يُعد استهدافها جريمة حرب الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا فوريًا وحازمًا. وشدد على أن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بهذا العمل الإرهابي الجبان يشير إلى أن يدها تتلطخ بالشر يومًا بعد يوم في المنطقة بعد أن أصبحت رمزًا لتهديد أمن الإقليم، وتريد أن تمسك بخناق المنطقة عبر التحكم بالمضائق البحرية ذات الأهمية العالمية، مؤكدًا أن أي تهاون تجاه هذا الأمر في البحر الأحمر سيقود إلى تقويض أمن وسكينة العالم. وجدد البرلمان العربي تأكيد أهمية الالتزام المطلق بجميع الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000.

الاتحاد - الإمارات

الأمين العام لمجلس التعاون يدين اختطاف الحوثي سفينة شحن تحمل علم الإمارات

أعرب معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022، عن إدانته للعملية الإرهابية التي قامت بها الميليشيا الحوثية بالسطو المسلح والقرصنة على سفينة الشحن «روابي» التي تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد معالي الأمين العام على موقف دول مجلس التعاون في دعم دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الإجراءات التي ستتخذها ضد هذا الاعتداء الغاشم، والداعي إلى تعريض سلامة وأمن النقل البحري الدولي للخطر، ورفضه لأي إعاقة لحركة السفن والناقلات، والذي يمثل عمل الإجرامي وجريمة حرب كونها تعيق حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وانتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات الأمم المتحدة للبحار، وعلى رأسها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، وفقا للموقع الإلكتروني لمجلس التعاون على الإنترنت. وطالب معاليه المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه مثل هذه الاعتداءات الإجرامية لاتخاذ مواقف حازمة تجاه الممارسات العدائية لهذه الميليشيا الإرهابية.