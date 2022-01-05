نداء الوطن 4/1/2022

بوشكيان: نقلة باتجاه الاقتصاد الإنتاجي

أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان انه بات للصناعة الوطنية حصة كبيرة في السوق المحلي، كما زاد التصدير من أصناف معروفة وجديدة الى أسواق تقليدية وجديدة. وبذلك، يحقق الاقتصاد نقلة نوعية باتجاه الاقتصاد الإنتاجي. ولفت الى أن العمل جار على ضبط صناعة الألبان والأجبان، وكشف عن خطط جديدة في وزارة الصناعة تقوم على مساعدة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونها تشكل نحو 90% من مجمل المؤسسات القائمة.

الشرق الأوسط 4/1/2022

التضخم في تركيا يقفز الى أعلى مستوى منذ 19 عاماً

قفز معدل التضخم السنوي في تركيا الى أعلى معدلاته منذ أكثر من 19 عاماً ليسجل مستوى قياسياً غير متوقع، وليلقي لأعباء جديدة على الليرة التركية المنهكة، ويعيدها بقوة الى مربع الخسائر بعد "استفاقة عابرة". وفور إعلان أرقام التضخم السنوية الجديدة وهي أعلى بكثير من المتوقع، مع 36،08 في المائة، تراجع سعر صرف الليرة التركية الى 13,92 ليرة للدولار. بذلك، رفعت الحكومة التركية، في أول أيام العام الجديد، أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة 50 في المائة لأصحاب الاستهلاك المنخفض وبنسبة 130 في المائة للاستخدام الصناعي.

خلافات ألمانية بشأن خطط الطاقة الأوروبية

أثارت الخطط الجديدة للمفوضية الأوروبية حول كيفية تصنيف استثمارات الطاقة، بهدف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، نفاشاً محتدماً داخل الحكومة الألمانية الجديدة، التي تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وكان قد طال انتظار مقترح المفوضية بشان تصنيف استثمارات الطاقة، والذي جاء مثيراً للجدل بعد ان اقترحت تصنيف إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النووية أو الغاز الطبيعي تحت شروط معينة على أنها صديقة للمناخ. و قد أدت هذه المقترحات الى تهديدات من الحكومة النمساوية بتحريك دعوى قضائية ضدها.