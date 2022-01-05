لبنان الحر

أعلنت ​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​، في بيان، "إعفاء المشتركين الذين لم يسددوا بدلات اشتراكهم بالمياه​ عن العام 2021 والأعوام السابقة، بنسبة 90 بالمئة من غرامة التأخير المتوجبة عليهم عن كل شهر تأخير.

صوت لبنان

عرض رئيس الجمهورية مع الرئيس الجديد للجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، الواقع الجامعي والتربوي في البلاد، والصعوبات التي تواجه عمل الجامعة بمختلف كلياتها وأوضاع أساتذتها وحاجاتهم.

radio orient

أشار نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​، إلى أن "المستشفيات التي أقفلت أقسام كورونا فيها، من المستحيل أن تعيد فتحها، وذلك بسبب عدم وجود الطاقم الطبي، والارتفاع الكبير بأسعار ​المستلزمات الطبية​ مقارنة مع العام الماضي"، لافتاً إلى أن "كلفة المازوت التي ندفعها شهرياً توازي مجموع الأجور".

اذاعة النور

أشار وزير الصحة فراس الأبيض، إلى انه "في اجتماع اليوم في وزارة التربية والتعليم العالي، ليس السؤال المهم ما إذا كان ينبغي أن تظل المدارس مغلقة بسبب تسونامي أوميكرون. السؤال هو كيف تستأنف الدروس بأمان، للطلاب والمعلمين والإداريين والأسر والمجتمع بشكل عام".

صوت المدى

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "أننا نحرص على علاقات لبنان العربية والدولية لا سيما مع دول الخليج وفي مقدمتها السعودية، وهذا الحرص يجب أن يكون متبادلاً لأنه من مصلحة لبنان ودول الخليج على حد سواء".