الديار/ دوللي بشعلاني

نقلت عن مصادر سياسية مطّلعة قولها إنّه لا يُمكن للبنان أن يُمرّر أو «يُطيّر» الانتخابات النيابية المرتقبة في أيّار من العام الجاري، سيما وأنّ عين المجتمع الدولي عليها، وثمّة تشديد أجنبي وعربي على ضرورة إجرائها في موعدها لتغيير الوضع السياسي القائم، وإن كان لا أحد يضمن ما سيكون عليه المشهد السياسي في المجلس النيابي الجديد. علماً بأنّ رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي قال أيضاً بأنّ عدم إجراء الانتخابات هو كارثة بحدّ ذاتها.

الشرق/ تيريز القسيس صعب

نقلت مصادر غربية قولها إن اتصالاً أجرته دولة أوروبية فاعلة على الساحة اللبنانية مع جهات رسمية لبنانية عبرت عن انزعاجها وشجبها الكبير لما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول السعودية ومسؤوليها، ما استدعى رداً سريعاً شاجباً من قبل المراجع العليا في لبنان، لاستيعاب الوضع قبل أن يفلت من جديد.

اللواء/ حسين زلغوط

قال إنه يبدو من خلال المعطيات التي برزت في اليومين الماضيين بأن العام الجديد لا يحمل معه أي مؤشرات توحي بإمكانية الخروج من الأزمات المتشعبة التي تشد على خناق اللبنانيين، وأن كل يوم يمر من الممكن أن يحمل معه المزيد من التأزم، لا سيما وأن المشهد السياسي الذي طبع الساعات الأولى من انطلاق السنة الجديدة يؤكد بما لا يحتمل الشك بأن النصف الأوّل من هذه السنة سيكون صعباً جداً على كافة الصعد، وأن التحضيرات للانتخابات النيابية ستترافق بكباش سياسي وتجاذبات من العيار الثقيل، وهذا الأمر بالطبع سيرتد سلباً على الوضعين النقدي والمعيشي وسيزيد الطين بلة عند اللبنانيين الذين لم يعد لديهم القدرة على الاحتمال.