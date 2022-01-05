وكالة الأناضول

بريطانيا: الوقت "ينفد" أمام فرصة إحياء الاتفاق النووي مع إيران

حذرت الحكومة البريطانية، من أن الوقت لإحياء الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران بدأ "ينفد". جاء ذلك في تصريح لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي نفتالي بينيت، بحسب بيان صادر عن الحكومة البريطانية. وذكر البيان أن الزعيمين بحثا، إلى جانب مواضيع أخرى "المحادثات الجارية بشأن الاتفاق النووي الإيراني في فينيا". وأوضح جونسون، في البيان، أن المملكة المتحدة تريد رؤية المفاوضات في فينا تؤدي إلى عودة كاملة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لكننا نريد أن تتعامل إيران مع الامر بحسن نية". ولفت رئيس الوزراء البريطاني إلى أن "باب الدبلوماسية مفتوح لكن الوقت ينفد أمام فرصة الوصول إلى اتفاق". كما رحب جونسون وبينيت "بخطط التفاوض على اتفاق تجارة حرة بين بريطانيا وإسرائيل، وتطلعا لقمة ابتكار مشتركة في المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا العام". واستؤنفت الجولة الثامنة من المحادثات الماراثونية بين إيران ومجموعة 4+1 (روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا) في العاصمة النمساوية الأسبوع الماضي. وترتكز الجولة الأخيرة من المحادثات على مطلب رئيس لإيران برفع العقوبات عليها من قبل الإدارة الأمريكية السابقة عقب الانسحاب الأحادي الجانب في مايو/ أيار 2018 من الاتفاق النووي التاريخي الموقع عام 2015.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الرئاسة التركية تكشف سبب التقارب مع مصر والإمارات

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إن العام الجاري سيكون عام انفتاحات إقليمية جديدة، مؤكدا أنه سيشهد خطوات سريعة نحو تطبيع العلاقات الخارجية. ونقلت وكالة "الأناضول" عن المتحدث الرئاسي إبراهيم قالن أن بلاده لن تترك يدا ممدودة لها معلقة في الهواء. وأوضح قالن أن الحكومة التركية تخطو خطوتين تجاه كل من يخطو خطوة ودية تجاه أنقرة. وأكد حرص أنقرة على تجاوز الأزمات والتوترات المرحلية، والإقدام على خطوات تطبيع جديدة. واعتبر أن التقارب الأخير في العلاقات التركية مع مصر والإمارات العربية المتحدة يأتي من هذا المنطلق، موضحا أنه يمكن أن يتبع ذلك خطوات أخرى. واعتبر قالن أن هذه الخطوات تساعد في دعم المصالح القومية لبلاده ورؤيتها الإقليمية والسلم العالمي.

ومؤخرا شرعت تركيا وأرمينيا في خطوات لتطبيع العلاقات بين البلدين، حيث تم تعيين مبعوثين خاصين لبحث عملية التطبيع بين البلدين.