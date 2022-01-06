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لهيب الشاشات الكلامي أخمدت نيرانه من قصر بعبدا بلقاء صباحي جمع رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة الذي أشاع اجواء تفاؤلية بقرب انعقاد مجلس الوزراء معلنا عن موافقة الرئيس عون توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بشكل فوري وقد وقع الرئيس عون ايضاً ستة عشر قانونا كان مجلس النواب قد أقرها في جلسته الاخيرة..

المنار

دورة استثنائية للمجلس النيابي، وموازنة حكومية للعام الحالي، فهل تكونان مقدمة لاتزان قضائي سياسي يؤدي الى اجتماع الحكومة؟ من قصر بعبدا كان الحديث عن الايجابية بعد لقاء بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي واتصالهما بالرئيس نبيه بري.

nbn

ميقاتي أعلن من بعبدا ان الموازنة العامة للعام 2022 باتت جاهزة وانه فور تسلمه إياها خلال اليومين المقبلين يصبح من الضروري اجتماع مجلس الوزراء لاقرارها واحالتها الى مجلس النواب.

mtv

في هذا الوقت، وفيما المنظومة تتخبط في خلافاتها ومشاكلها وتسوياتها وصفقاتها، الدولار على ارتفاعه غير المسبوق، والاوضاع الاقتصادية الاجتماعية تزداد سوءا.

NTV

سجل لبنان براءة اكتشاف فلورونا أحد المتحورات الجديدة من زواج كورونا والإنفلونزا بتسجيل أول إصابة على أراضيه قبل أسبوعين وجرى التكتم عليهاإلا أن وزير الصحة وبعد اجتماع لجنة كورونا الوزارية في السرايا قلل من أهمية الأمر على الرغم من كشفه عن خمس وأربعين إصابة وعلى مقياس الأبيض فلا داعي للهلع وعوارض فلورونا لا تتخطى خطر عوارض الفيروس الأم. لكن الاحتياط واجب.

OTV

من بعبدا، فاجأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللبنانيين اليوم بثلاثة أخبار سارة:

الخبر الأول، الاتفاق على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، والخبر الثاني، دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لإقرار الموازنة. اما الخبر الثالث، فالإفراج عن المستحقات المالية للموظفين في القطاع العام، أي نصف شهر عن تشرين الثاني ونصف شهر عن كانون الأول الماضيين.

LBC

اين ذهب مبلغ 60 مليون دولار، دفعها المسافرون من والى لبنان بالفريش دولار، وكان يفترض ان تتقاضى الجامعة اللبنانية تسعين في المئة منها مقابل فحوص الـ pcr بالفريش الامر الذي لم يحصل؟

سؤال طرح في جلسة اللجنة الوزارية المرتبطة بكورونا، وهو سيتفاعل في الساعات المقبلة، لا سيما وان رئيس الحكومة طلب من رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران مواصلة كل الطرق الادارية لتحصيل هذه الاموال وبالفريش $.

الميادين

أكد رئيس جهاز المخابرات ​العسكرية​ الإسرائيلية "أمان"، الجنرال أهارون حاليفا، أن ​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​ أفضل لبلاده.

الجزيرة

أعلن وزير خارجية ​الاتحاد الأوروبي​ ​جوزيب بوريل​، وصوله إلى ​أوكرانيا​، حيث لفت إلى أنه "في مواجهة الحشد العسكري الروسي، وأنا هنا لأظهر دعم الاتحاد الأوروبي لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

العربية

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلغاء مؤتمره الصحفي الذي كان مقررا الخميس في فلوريدا بمناسبة ذكرى اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 كانون الثاني الماضي.