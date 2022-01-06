لبنان الحر

رأى مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي صالح حديفة أن "إقحام لبنان دائماً في ما يفوق قدرته على الاحتمال من معارك إقليمية وتحويله الى منصة من منصات لعبة الأمم يسبّب للبنان واللبنانيين المزيد من الأذى والمزيد الأزمات.

صوت لبنان

لفت النائب جورج عقيص الى أن "هناك نقطتين ملتبستين وغير واضحتين في المادة 33 وهما، ماذا يحصل في حال عدم توقيع رئيس الجمهوربة لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب؟ وهل يحتاج مجلس النواب دستورياً الى توقيع الرئيس عملياً، أم لمجرد ان تطلب الاكثرية النيابية المطلقة (اي 65 نائباً) هذه الدورة ليصبح المجلس جائز الانعقاد ولا يعود في حاجة الى توقيع عون؟"

radio orient

إعتبر نائب رئيس "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى ‏علوش أنّ "ردّ الرئيس ميقاتي على كلام نصر الله يتناقض مع كلامه الأسبوع ‏الماضي في الدفاع عن الحزب بكونه مكوناً لبنانياً وأن إيران لا تحتل لبنان". ‏

اذاعة النور

لفت عضو تكتّل الوسط المستقل النائب علي درويش، إلى أن "حديث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان واضحاً، فهو قال إن الحكومة هي التي تعبّر عن الرأي الرسمي للبنان، وبالتالي من الممكن أن يكون لكل فريق خطاب، لكن خطاب ميقاتي سيبقى جامعاً للبنانيين، وسيحافظ على التوازن في التعاطي مع الخارج، وبخاصة الخليج العربي الذي نأمل أن تكون العلاقة معه في أفضل أحوالها".

صوت المدى

لم يكترث باسيل لردود الفعل القواتية التي يمكن أن تكون في بعض الاحيان "جارحة" تطال شخصه او وضعه العائلي، كما هو حال "الجيوش الالكترونية" التي تطفو على وجه الاحزاب في لبنان، فظهر رئيس التيار مصراً على كلماته المكتوبة امامه على الشاشة من دون اي ارتجال مسبق.