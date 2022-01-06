أعلنت كازاخستان أمس حالة الطوارئ على كامل أراضيها بعدما هزتها مظاهرات نادرة على خلفية ارتفاع سعر الغاز وتحوّلت إلى أعمال شغب. وفي محاولة لتطويق الأزمة، أقال الرئيس قاسم جومارت توكاييف الحكومة، وأعلن حالة الطوارئ في العديد من المناطق بما في ذلك ألمآتي والعاصمة نور سلطان، وفرض حظر تجول ليلي.

تحيي الولايات المتحدة اليوم الخميس الذكرى الأولى لاقتحام الكابيتول. وسيتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بالمناسبة في الكونغرس، كما وضعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي برنامجا "حافلا" يتضمن دقيقة صمت وإضاءة الشموع على أدراج المبنى إضافة إلى خطابات للمشرّعين. وأعلن الرئيس السابق دونالد ترمب إلغاء مؤتمر صحافي كان ينوي عقده في اليوم نفسه للحديث عن "الغش في الانتخابات"، من دون أن يذكر أسباب الإلغاء.

انتقدت الولايات المتحدة عملية إطلاق كوريا الشمالية لما يُشتبه بأنه صاروخ باليستي، وحضّت بيونغ يانغ على الحوار. وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية: «تنتهك عملية الإطلاق هذه عدة قرارات لمجلس الأمن الدولي، وتمثّل تهديداً لجيرانها والمجتمع الدولي.

وقع تلاسن حاد بين تركيا واليونان على خلفية تصريحات لوزير خارجية الثانية نيكوس دندياس دعا فيها أنقرة إلى الاعتراف الفوري ببطلان مذكرة التفاهم الخاصة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية لكل من تركيا وليبيا في شرق البحر المتوسط، الموقعة بين الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يوم أمس، عقوبات ضد زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك، متهمة إياه بالتورط في"نشاطات فاسدة" تهدد بـ"زعزعة استقرار" المنطقة وتقويض "اتفاقات السلام" في البوسنة والهرسك.

ستوقع أستراليا واليابان على اتفاق "تاريخي"، سيعزز التعاون الدفاعي والأمني، خلال قمة افتراضية لزعيمي البلدين، اليوم الخميس، في خطوة، ربما تشعل التوترات مع الصين. وقالت وكالة "بلومبرغ" للأنباء يوم أمس إن الاتفاق هو الأول من نوعه، لليابان، بخلاف الولايات المتحدة، ويمثل خطوة تقرب إلى علاقة، غالبا، ما يتم الإشارة إليها بوصفها "شبه تحالف".

طغت زيارة الوفد القادم من كوريا الجنوبية لمناقشة الأموال الإيرانية المجمدة في سيول، على المفاوضات الجارية في فيينا لإنعاش الاتفاق النووي الإيراني. وعقد الوفد الذي يرأسه نائب وزير خارجية سيول تشوي جونغ كون اجتماعات ماراثونية طوال يوم أمس مع الوفد الأميركي والأوروبيين.

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن الجولة الثامنة من المحادثات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 لم تحرز سوى "تقدم متواضع"، داعياً طهران إلى "ضبط النفس" في برنامجها لأن خطواتها المتسارعة تقلل بشكل مطّرد فوائد العودة إلى الاتفاق.

نفت السلطات الإيرانية، أمس، الأنباء المتداولة عن انفجار صاروخ قرب منشأة نووية غرب العاصمة طهران، مشيرة إلى أن الضوضاء الشديدة نجمت عن صاروخ أطلقه "الحرس الثوري" خلال تدريبات عسكرية، وفقاً لوكالة "إرنا" الرسمية.

هدد مسؤول العمليات الخارجية في "الحرس الثوري" الإيراني، إسماعيل قاآني، الولايات المتحدة بالانتقام "الأساسي" وبـ"طريقة خاصة" لسلفه قاسم سليماني الذي قضى في هجوم بطائرة مسيرة أمر به الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.