أعلن التحالف الدولي بقيادة أميركا يوم أمس، عن استهداف قاعدة عسكرية توجد فيها قواته، شمال شرقي سوريا، بـ8 قذائف صاروخية، متهماً فصائل موالية لإيران بالمسؤولية عن ذلك، في وقت أفيد بقيام قوات مدعومة من أميركا باستهداف "ميليشيات طهران" في ريف دير الزور قرب حدود العراق.

أعلنت السفارة الأميركية في سوريا على "تويتر" أن واشنطن "تدين الهجمات التي تضرّ بالبنية التحتية" في إدلب، و"ندعو إلى وقف فوري للتصعيد من قبل النظام وروسيا". وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجاندر، إن "استمرار الهجمات التي يشنّها النظام السوري وروسيا على البنى التحتية المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن كشف ملابسات خطف السفينة التجارية "روابي" التي تحمل علم دولة الإمارات، من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وتحويل مسارها، مبيناً أن تخطيط وتنفيذ قرصنة سفينة النقل البحري روابي انطلق من ميناء الحديدة.

اكدت الولايات المتحدة الاميركية على الوثيقة الدستورية التي تم الإعلان عنها في 2019، بأنها "الحل الجامع" للفصائل المتعارضة كافة، وذلك وسط أخبار عن خلافات داخل إدارة الرئيس جو بايدن حول الموقف من السودان قد تدفع بالمبعوث الخاص إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الاستقالة.

دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى تشكيل حكومة جديدة "قادرة على مواجهة التحديات"، في وقت لم تتمكن فيه الكتل والأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات من حسم خلافاتها قبل 3 أيام من موعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد يوم الأحد المقبل.

وقَّع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس (الأربعاء)، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لدعم برنامج حوافز المدن الصناعية الفلسطينية، بقيمة 9 ملايين يورو، منها 7 ملايين لمنطقة غزة الصناعية.

تسعى الأمم المتحدة في مسارات عدة، للبحث عن توافق بين الأفرقاء السياسيين في ليبيا، بقصد "ترميم المسار السياسي"، بما يسمح بإجراء انتخابات رئاسية ونيابية "في أقرب الآجال"، بينما تتشعب آراء الأطراف الفاعلة باتجاهات مختلفة، وهو ما يهدد بإطالة أمد إجراء الاستحقاق المرتقب، ويفتح الباب أمام تخوفات كثيرة.

تصاعد الجدل حول قضية اللاجئين السوريين في تركيا بالتوازي مع تصاعد مطالبات المعارضة بالتوجه إلى الانتخابات المبكرة، واتسعت الدائرة لتشمل حزب "الحركة القومية" الحليف لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي رأى أن "عودة السوريين إلى بلادهم فور تهيئة بيئة آمنة لهم تشكّل ضرورة وطنية لتركيا".