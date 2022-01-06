الجمهورية / إيفا أبي حيدر

تناولت موضوع التسعيرة الجديدة للدواء وقالت أصدرت وزارة الصحة يوم الاثنين لائحة معدّلة بأسعار الأدوية اعتمدت فيه سعر 27 الفاً للدولار ما ادّى الى قفزة في اسعار الدواء، أما اسعار المستلزمات الطبية فقد رفع الدعم عن غالبيتها وسيتم استيفاء اسعارها بالدولار الفريش او وفق سعر الصرف في السوق الموازي. وستقوم الوزارة بنشر لائحة الاسعار الجديدة على موقعها الالكتروني للعموم في الايام المقبلة. وأضافت أنّ جنون الدولار الذي بلغ امس 30 الفاً خلق حالة ارباك جديدة في السوق انعكست ارتفاعا اضافيا في اسعار السلع الاستهلاكية. وكان لافتاً تسجيل اسعار المحروقات مستويات قياسية ليتبعها ما تم الكشف عنه على لسان رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي عن ارتفاع اسعار ادوية الامراض المزمنة بنسبة 20% بسبب تراجع قيمة الليرة. في هذا الإطار، عَزا نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة ارتفاع اسعار الادوية الى ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي، فأسعار الدواء لم ترتفع عالميا انما تتأثر بتقلب سعر الصرف، لافتا الى ان المواطن سيشعر أكثر بارتفاع اسعار الادوية التي لا تحتاج الى وصفة طبية والتي يتناولها المريض عند الحاجة ولفترة وجيزة. وعن اي تقدّم في ملف التسجيل المبدئي للدواء والذي يعوّل عليه من اجل تأمين الادوية المزمنة الى الاسواق وبيعها بأسعار تنافسية، اوضح جبارة انّ هذا القرار صدر في منتصف الشهر الماضي والمفروض بالشركات التي تستوفي الشروط ان تقدم ملفاتها للتسجيل، متوقعاً بدء توفّرها في الاسواق اعتبارا من الشهر المقبل. وأوضح جبارة ان هذه الادوية ستكون خارج الدعم، وعليه فإنّ تواجدها في الاسواق لن يكون مرهونا بموافقات من المصرف المركزي. في المقابل وبغضّ النظر عن هذا القرار، فإنه من المتوقع ان تصدر موافقات مسبقة من مصرف لبنان لاستيراد ادوية الامراض المزمنة (المدعومة جزئياً) والتي من المتوقع ان تتوفر ايضا في الاسواق في الاسابيع المقبلة. أمّا فيما خصّ المستلزمات الطبية اشارت نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي الى انّ اسعار المستلزمات الطبية مسعّرة بالدولار لأنها مستوردة 100%، وكشفت عاصي أنّ المستوردين باتوا يلتزمون بتسعيرة المستلزمات التي حددتها وزارة الصحة، وقريبا ستنشر هذه الاسعار على موقع الوزارة الالكتروني، وقد حدّدت الوزارة بهذه الخطة سقفاً لأرباح الشركات وارباح المستشفيات ما من شأنه ان ينظّم القطاع ويضبط ايقاع التسعير. كذلك، أكدت عاصي انّ اسعار المستلزمات الطبية فعلياً تراجعت مع تقليص نسب ارباح الشركات، إنما المواطن سيرى ان الاسعار ارتفعت بالليرة اللبنانية لأن سعر الصرف في السوق الموازي يرتفع، فالتسعير وفق دولار 30 الفاً يختلف عن السعر وفق دولار 20 الفاً. وأوضحت ان التسعير هو بالدولار لأنّ كل المستلزمات مستوردة.

نداء الوطن/ كلير شكر

تحدّثت عن اللّقاء الذي جمع أمس فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والذي تقرّر خلاله فتح دورة استثنائية لمجلس النواب وقالت حتى الآن لا يبدو أنّ اعادة فتح أبواب مجلس النواب من شأنها أن تحرر الحكومة، مع أنّ الرئيس ميقاتي أعلن بعد خروجه من لقاء رئيس الجمهورية إنّ "الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة وسيتم استلامها خلال اليومين المقبلين، وفور استلام الموازنة ستتم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد". وليست المرة الأولى التي يلمّح فيها ميقاتي إلى نيّته بالدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، وهو أبلغ الرئيس عون إنّه فور تسلمه مشروع قانون الموازنة العامة سيدعو إلى جلسة "بمن حضر"، على اعتبار أنّ الثنائي الشيعي لا يزال على موقفه الرافض المشاركة في أي جلسة قبل تغيير هوية المحقق العدلي، ما يعني أنّ اندفاعة ميقاتي من جديد نحو الدعوة لعقد جلسة غير محصّنة بتفاهم مع الثنائي ولا هي مضمونة الحصول، خصوصاً وأنّ بيانه الأخير الذي ردّ فيه على الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله سبّب انزعاجاً لدى "حزب الله" تجاه رئيس الحكومة، وبالتالي صار لـ"الحزب" أكثر من سبب ليقاطع جلسة اقرار الموازنة، هذا اذا افترضنا أنّ وزير المال سيرفع مشروع الموازنة إلى رئاسة الحكومة بعد هذا التحدي؟ والأكيد أنّ رئيس مجلس الوزراء لم يُقدم على إعلانه بعد التنسيق مع أي جهة، لا الرئيس بري ولا "حزب الله"، ولن يكون بوارد "الانقلاب" على الثنائي الشيعي أو أخذ الأمور إلى مزيد من التوتر، خصوصاً إذا كان هناك من سيحاول الاستفادة من التوتر الحاصل لتفجير الوضع وتطيير الانتخابات، كما يرى بعض المطلعين على موقفه. ولهذا فإنّ محاولته هذه هي مجرد مسعى لتبريد الأجواء وفتح باب النقاش من جديد.