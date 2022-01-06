روسيا اليوم

الخارجية الروسية تعلق على الوضع في كازاخستان

قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نشرته على موقعها، إنها تراقب عن كثب وباهتمام تطورات الوضع في كازاخستان المجاورة.

وذكرت الوزارة، أن روسيا تدعو إلى حل سلمي لكل المشاكل ضمن إطار المجال الدستوري والقانوني ومن خلال الحوار، وليس بواسطة أعمال الشغب وانتهاك القوانين.

وأضاف البيان: "وهذا هو بالضبط ما تهدف له خطوات رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الموجهة إلى نشر الاستقرار في الوضع، وحل المشكلات القائمة على الفور، بما في ذلك الواردة في المطالب المشروعة للمتظاهرين. نأمل أن يتم بأقرب وقت ممكن تطبيع الوضع في هذه الدولة التي ترتبط مع روسيا بعلاقات شراكة استراتيجية وتحالف، وروابط أخوية وإنسانية".