وكالة الأناضول

أنقرة تعلن انعقاد الاجتماع الأول بين تركيا وأرمينيا 14 يناير

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الاجتماع الأول بين الممثلين الخاصين التركي والأرميني سينعقد يوم 14 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأفادت الوزارة في بيان يوم أمس، أن الاجتماع الذي سيبحث عملية التطبيع بين البلدين سينعقد في العاصمة الروسية موسكو.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي عينت تركيا سفيرها السابق لدى واشنطن سردار قيليتش ممثلا خاصا بخصوص تطبيع العلاقات مع أرمينيا.

وكانت أرمينيا قد عينت نائب رئيس البرلمان روبن روبينيان كممثل خاص في إطار عملية الحوار بين البلدين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الأمين العام للأمم المتحدة يعلق على تطورات الأحداث في كازاخستان

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك يوم أمس، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتابع بـ"قلق" الاضطرابات في كازاخستان.

في وقت سابق اليوم، أعلنت كازاخستان حالة الطوارئ على مستوى البلاد وسط احتجاجات مستمرة مناهضة للحكومة أثارتها زيادة أسعار الغاز المسال. وحث غوتيريش جميع المعنيين على ممارسة ضبط النفس وتجنب العنف.

وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحفي: "من الواضح أننا نتابع بقلق ونراقب الوضع في كازاخستان، من المهم للغاية لجميع المشاركين في هذه الأحداث الجارية ممارسة ضبط النفس والامتناع عن العنف وتعزيز الحوار في معالجة جميع القضايا ذات الصلة".