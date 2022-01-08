TL

أكدت اوساط مطلعة لتلفزيون لبنان ان الحوار الوطني سينعقد في النصف الثاني من الشهر الحالي وان رئيس الجمهورية يستكمل الاثنين والثلاثاء المقبلين التشاور مع رؤساء الكتل فيما جاء اعتذار الرئيس سعد الحريري من رئيس الجمهورية عن عدم المشاركة في المؤتمر لان أي حوار على هذا المستوى يجب ان يحصل بعد الانتخابات النيابية.

المنار

علمت المنار ان الرئيس عون تواصل مع رؤساء الكتل النيابية ودعاهم للقاء الاسبوع المقبل – كلا على حدة – لاستمزاج آرائهم تمهيدا للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني .

nbn

صحيح أن السلطة الاجرائية تحدد للبرلمان البرنامج الذي تريد بحثه في العقد الاستثنائي، ولكن الصحيح أيضا بالتكافل والتضامن أن عمل السلطة التشريعية لا يكون محدودا بهذا البرنامج فقط، لان هيئة مكتب المجلس بإمكانها أن تضيف اي اقتراح او مشروع قانون الى جدول الأعمال.

mtv

ميقاتي في بعبدا للمرة الثانية في يومين. الرقم لافت، والمهمة واضحة: محاولة احداث خرق سياسي ما، وصولا الى عقد جلسة لمجلس الوزراء تبحث في الموازنة حصرا.

NTV

ترتيب عقد جلسة لمجلس الوزراء يبدو أنه وصل إلى نهايته بحسب مصادر وزارية للجديد وذلك بعدما أظهرت نتائج ال pcr أن كورونا نأت بنفسها عن وزير المال يوسف خليل وأصبح الرجل على استعداد لتقديم مسودة الموازنة إلى المجلس على أن يمثل شخصيا الثنائي الشيعي في الجلسة.

OTV

أن صلاحية رئيس الجمهورية في شأن برنامج العقد الاستتثنائي، وفق نص المادة 33، فتتكامل مع صلاحيته في رد القوانين وفق نص المادة 57، ولا تحل إحداهما محل الأخرى أو تلغيها، تماما كما لا يحل موقع محل موقع أو يلغيه، ولا يحل باطل محل حق ويلغيه. هذا حكم الدستور وما استقر عليه الاجتهاد. وهذا هو بالحقيقة ما يقتضي التصويب.

LBC

الملف الثاني الذي يشغل الرأي العام هو ملف كورونا والمدارس. وزير التربية يشدد على فتح المدارس في الموعد المحدد اي الإثنين المقبل، مع اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة، فيما هناك دعوات من الأساتذة للتروي.

الميادين

أعلنت ​البيرو​، أن جائحة "كورونا" يتمت حوالى 100 ألف طفل في البلاد، التي تعتبر إحدى أكثر دول العالم تضرراً من الفيروس من حيث أعداد الـ​وفيات​ بالنسبة لعدد السكان.

ولفتت وزيرة المرأة في البيرو، أناهي دوراند، بناءً على بيانات نشرتها مجلة "ذي لانسيت" الطبية، إلى أن "بلدنا هو للأسف البلد الذي يعد ما يقرب من 98 ألف طفل فقدوا أباهم أو أمّهاتهم أو أولياء أمرهم خلال الوباء". وأعربت عن أسفها لأن البيرو هي الدولة الأولى في العالم من حيث عدد ​الأطفال​ الذين فقدوا ذويهم بسبب الجائحة.

الجزيرة

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، أن "​قوات حفظ السلام​ سيطرت بالإشتراك مع ضباط إنفاذ القانون في ​كازاخستان​ على مطار ألما آتا"، موضحةً أن "أكثر من 70 طائرة تنقل بنحو متواصل وحداتنا ضمن قوات ​معاهدة الأمن الجماعي​ إلى كازاخستان".

العربية

اشار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الى إنه حدث تقدم في المحادثات النووية الإيرانية والأمور إيجابية لكن الوقت ينفد. واوضح في حديث لتلفزيون "بي.إف.إم" وإذاعة "آر.إم.سي"، "ما زلت مقتنعا بأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق".