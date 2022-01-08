لبنان الحر

أثنى ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​، خلال إستقباله قائد الجيش ​العماد جوزاف عون​، على الجهود التي يبذلها الجيش ال​لبنان​ي في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، ونوه بالإجراءات التي يتخذها لمنع التهريب على انواعه.

صوت لبنان

أشار نقيب مستوردي الأدوية والمستودعات ​كريم جبارة​، إلى أن "إرتفاع سعر الأدوية غير المدعومة (أدوية الـOTC، أي التي لا تحتاج إلى وصفةٍ طبيّة والتي يتناولها المريض عند الحاجة ولفترةٍ وجيزة) بنسبة حوالي 30%، يعود لسببين".

radio orient

اجرى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري اتصالاً بالرئيس ميشال عون، اثر اتصال اجري من القصر الجمهوري ببيت الوسط بشأن اقتراح فخامة الرئيس بالدعوة الى مؤتمر حوار وطني.

وقد ابلغ الحريري فخامته اعتذاره عن عدم المشاركة لان أي حوار على هذا المستوى يجب ان يحصل بعد الانتخابات النيابية.

اذاعة النور

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر.

وإستقبل بري أيضاً رئيس الإتحاد الوطني للإعاقة الشيخ إسماعيل الزين وأعضاء الهيئة الادارية للإتحاد ورئيسة المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية السيدة سلوى الزعتري. حيث جرى عرض لحقوق ذوي الإحتياجات الخاصة لاسيما دفع المستحقات العائدة للجمعيات التي تعنى برعاية وتأهيل ذوي الإعاقة والحالات الإجتماعية، ورفع كلفة بدل الخدمات التي تقدمها الجمعيات في هذا الإطار من ضمن موازنة عام 2022.

صوت المدى

أشار رئيس ​الإتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​، إلى أنه "ممنوع المس برغيف خبر الفقير، وبرفع الدعم سيصبح سعر الربطة 30 ألف ليرة".

وأوضح في مؤتمر صحفي، أن "​قطاع النقل​ العام يجب ان يُدعم، والإضراب الخميس المقبل سيكون تحت إشراف الإتحاد العمالي العام".