أعلن الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف أمس، في اليوم السادس على اندلاع أعنف موجة احتجاجات في كازاخستان، أنه أمر بإطلاق النار من دون إنذار مسبق على من وصفهم بـ«الإرهابيين والمجرمين». وقال إن بلاده واجهت هجوماً شارك فيه 20 ألف مسلح، مؤكداً أن «الوضع تحت السيطرة» في غالبية مناطق البلاد.

أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ أمس بالحملة الأمنية الدامية للحكومة الكازاخية ضد المتظاهرين، وقال في رسالة إلى الرئيس توكاييف، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية: «اتخذتم بشكل حاسم إجراءات قوية في لحظات حاسمة وسارعتم إلى تهدئة الوضع».

قالت الولايات المتحدة، اليوم، أنها وافقت على المغادرة الطوعية لموظفي الحكومة الأميركية غير الضروريين وأفراد أسرهم من القنصلية العامة في مدينة ألما اتا بكازاخستان وسط حالة الطوارئ المستمرة في البلاد.

تواصلت عمليات الإمداد العسكري الروسية إلى كازاخستان عبر جسر جوي اشتمل على أكثر من سبعين طائرة مخصصة لنقل الأفراد والمعدات وفقاً لبيانات وزارة الدفاع الروسية.

وأفادت الوزارة أنها أرسلت أمس، 12 طائرة نقل عسكرية روسية من مطار «تشكالوفسكي» بالقرب من موسكو، وهي تنقل عسكريين من وحدة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إلى كازاخستان. وبينت أن وزارة الدفاع تستخدم المطارات الواقعة في مقاطعات موسكو، وإيفانوفو، وأوليانوفسك لنقل الجنود والمعدات.

انضم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أمس إلى معسكر المتفائلين بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني ليعزز الاعتقاد بأن الأمور أخذت تتحرك في مفاوضات فيينا، وإن كان التقدم بطيئاً وغير كافٍ..

والتفاؤل نفسه عكسته تغريدة لوزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان الذي كتب أن محادثات فيينا «تسير في الاتجاه الصحيح» ملمحاً إلى أن الفضل في ذلك يعود للمبادرات الإيرانية بحيث أصبحت أجواؤها بناءة.

دعت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، الرئيس جو بايدن إلى إلقاء خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس في أول آذار المقبل، وهو موعد متأخر عن الموعد التقليدي للخطاب.

قالت إيران أمس الجمعة، إنها مستعدة لإجراء محادثات ثنائية مع الدول المعنية بطائرة ركاب أوكرانية أسقطتها قواتها في عام 2020 وتجاهلت بياناً مشتركاً بطلب تعويضات أصدرته كندا ودول أخرى قتل مواطنوها في الحادث. وقالت كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا، إنها تخلت عن محاولات الحديث مع طهران عن التعويضات في إسقاط الطائرة بنيران قواتها وستسعى إلى تسوية الأمر، وفقاً للقانون الدولي.

أعلنت تركيا عقد أولى جولات محادثات تطبيع العلاقات مع أرمينيا في موسكو خلال كانون الثاني الحالي في مسعى لإنهاء 3 عقود من القطيعة بين البلدين الجارين.

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة واليابان ستوقعان قريباً اتفاق تعاون لتطوير أنظمة دفاعية مضادة للصواريخ الأسرع من الصوت وقدرات فضائية جديدة، فضلاً عن اتفاق آخر مدته خمس سنوات لتقاسم تكاليف وجود القوات الأميركية على الأراضي اليابانية.

انتشر العديد من المدربين العسكريين الروس في مالي، خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصاً في قاعدة تمبكتو (شمال) التي غادرها الجنود الفرنسيون مؤخراً، وفق ما أفاد مسؤولون عسكريون ماليون، في ظل التوتر مع الشركاء الدوليين الذين يتهمون موسكو بنشر مرتزقة في البلاد.