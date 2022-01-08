الجمهورية / رنى سعرتي

حذّر كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "معهد التمويل الدولي" غربيس إيراديان من مخاطر الانهيار الاقتصادي الكامل، متوقعاً ان الانهيار المالي للبنان بات وشيكاً، إذا لم يضع القادة السياسيون في لبنان خلافاتهم جانباً في المدى القريب. وقال في حديث شامل لـ"الجمهورية" انه كما توقّع في السيناريو المتشائم الذي قدمه في تقريره الصادر في أيلول 2021، تواصل النخبة السياسية الفاسدة للغاية عرقلة تنفيذ الإصلاحات الحاسمة، بما في ذلك التدقيق الكامل لحسابات البنك المركزي، وتأخير الموافقة على قانون مراقبة رأس المال capital control لأسباب واضحة ومعروفة.

اللواء / أنطوان غطاس صعب

تناول موضوع الانتخابات وقال: يُنقل وفق معلومات مؤكدة، أن هناك مساعي تُبذل من أجل ولوج تسوية سياسية جديدة، وذلك بعيداً عن الأضواء، ولكن الأمور لم تصل بعد الى أي توافق بين الأطراف المعنية، وبالتالي فالأجواء المتوخاة لم تصل الى نتائج. وتشير مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة "اللواء" بأنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ما زال مصرّاً ومتشدّداً في عدم التدخّل في الملف القضائي، لا من قريب أو بعيد، في وقت أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ستكون له طروحات جديدة في الأيام القليلة المقبلة على صعيد الانتخابات النيابية والاستحقاق الرئاسي، والدورة الاستثنائية لمجلس النواب، الى أمور كثيرة. وأضاف أنّ المعطيات تؤشّر الى ان الاطراف كافة سيكون لها شروط وشروط مضادة، وكل ذلك له صلة بالاستحقاق النيابي هذا العام، من هنا فإن الأجواء باتت محسومة انما هي تتمثّل في تأجيل الدخول في فترة الانتخابات الرئاسية، على خلفيّة كثرة المطالب، لناحية وضع تصوّر لتطيير الاستحقاقات الدستوريّة، فالأحداث الاخيرة كشفت أنّ المكونات اللبنانية لا ترغب في إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية. وتضيف الأوساط أنّ هذا التصعيد بين القوى السياسية والاحزاب انما يصبّ في هذه الخانة، وثمة ترقّب لمآلات الأيام المقبلة، لتتوضّح الصورة أكثر وتحديداً على محور عودة اجتماعات جلسات مجلس الوزراء، والمواقف التي ستطلق، وتأثيرها على عمل المؤسسات. وختم قائلاً، باختصار الجميع يقوم بالحسابات الانتخابية والرئاسية، والمرحلة لتصفية الحسابات، لا أكثر ولا اقلّ.