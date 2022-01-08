روسيا اليوم

موسكو: شويغو على اتصال دائم مع وزير الدفاع الكازاخستاني

أكدت موسكو أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، على اتصال عمل دائم مع نظيره الكازاخستاني، مراد بيكتانوف، على خلفية الاضطرابات التي تشهدها كازاخستان. وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، إن شويغو "يحافظ على اتصال عمل دائم مع وزير دفاع كازاخستان". وأضاف البيان أن "وزير الدفاع الروسي يتواصل عبر قنوات اتصال مغلقة مع نظرائه من دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وزراء دفاع بيلاروسيا وأرمينيا وطاجيكستان وقرغيزستان، بشأن نقل وحدات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وتسييرها في كازاخستان".

روسيا اليوم

مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بهبوط اضطراري لمروحية في باشكورتوستان الروسية

أعلنت السلطات الروسية عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين جراء هبوط اضطراري لمروحية خاصة في جمهورية بشكورتوستان جنوب روسيا. وأفادت الإدارة الإقليمية المركزية لحوادث النقل بلجنة التحقيقات الروسية، في بيان، بأن المروحية من نوع "AS350" نفذت عملية هبوط اضطراري في منطقة بلاغوفيشينسك بجمهورية بشكورتوستان خلال تنفيذ رحلة من عاصمتها أوفا إلى قرية بافلوفكا. وأضاف البيان أن المروحية كان على متنها 3 أشخاص وأصيب اثنان منهم وقتل آخر، فيما باشر المحققون البحث في ملابسات الحادث.