وكالة الأناضول

رئيس البرلمان التركي يؤكد تضامن بلاده مع كازاخستان

أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الجمعة، تضامن بلاده مع كازاخستان، إثر موجه الاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام بسبب زيادة أسعار الغاز.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين شنطوب ونظيره الكازاخستاني نورلان نيغماتولين، بحسب بيان صادر عن رئاسة البرلمان التركي.

وأشار شنطوب إلى متانة علاقة الصداقة بين تركيا وكازاخستان، لافتا إلى أنهم يتابعون الاحتجاجات هناك عن كثب.

وأعرب عن ثقته في أن الإدارة والشعب الكازاخستاني سينجحان في تجاوز هذه الأزمة وضمان الأمن والاستقرار مجددا.

بدوره، رئيس البرلمان الكازاخستاني أطلع نظيره التركي على مستجدات الأوضاع في بلاده، معربا عن بالغ شكره إلى تركيا جراء الدعم الكبير، وفي مقدمتهم الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس البرلمان.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بلينكن وكوليبا يبحثان الردود المحتملة تجاه "حشد روسيا قواتها" على حدود أوكرانيا

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم الجمعة، مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، الردود المحتملة للولايات المتحدة والحلفاء تجاه ما وصفه بالتحشيد العسكري الروسي قرب الحدود الأوكرانية، إلى جانب المحادثات الدبلوماسية المرتقبة بين واشنطن وموسكو.

القاهرة. وقال بيان للخارجية الأمريكية إن بلينكن جدد تأكيد بلاده على دعم "استقلال وسيادة أوكرانيا"، في مواجهة ما سماه "اعتداءات روسية مستمرة".

وبحسب البيان، استعرض الوزيران الخطوات المحتملة من واشنطن والحلفاء تجاه "الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية والمحادثات الدبلوماسية المقبلة مع روسيا".