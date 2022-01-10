الجمهورية 4/1/2022

لماذا ينتشر أوميكرون بسرعة هائلة؟

كشفت دراسة دنماركية حديثة، ان المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد أكثر مهارة من المتحور "دلتا" في مراوغة المناعة الموجودة لدى آخذ اللقاح، وهو ما يساعد في تفسير الانتشار السريع للعدوى خلال الآونة الأخيرة. وتعود الأسباب في ذلك، الى طول الفترة التي يبقى خلالها الفيروس في الجو، وقدرته على الالتصاق بالخلايا ومراوغة جهاز المناعة في جسم الإنسان. كما وجدت الدراسة ان من أخذوا جرعة ثالثة معززة يكونون أقل نقلاً للعدوى الى غيرهم مقارنة بغير المطعمين، بغض النظر عن سلالة الفيروس.

النهار3/1/2022

"بوينغ" تسعى لتصميم طائرتها في ال"ميتافيرس"

تعمل شركة "بوينغ" في مصنعها للمستقبل لتوأمة تصاميم هندسية ثلاثية البعد مع روبوتات تتحدث مع بعضها بعضاً، بينما سيتم ربط الميكانيكيين حول العالم بسماعات "هولولانس" المصنعة من شركة مايكروسوفت. تهدف هذه الاستراتيجية الجديدة والطموحة لتوحيد عمليات التصميم والإنتاج وخدمات الطيران في ظلَ نظام بيئي رقمي واحد. وصرح كبير مهندسي "بوينغ" أن الأمر يتعلق بتعزيز الهندسة، إذ يمثل هذا الدفع من عملاق صناعة الطائرات رمزاً للثورة الرقمية التي تحدث على مستوى العالم، حيث يقوم صانعو السيارات مثل "فورد" وشركات التواصل الاجتماعي مثل "ميتا" بنقل العمل واللعب الى عالم افتراضي يسمى "ميتافيرس".

الجمهورية5/1/2022

متحوّر كورونا الجديد... خبر اجتاح الإنترنت

أعلن معهد مستشفى جامعة مرسيليا للأمراض المعدية، عن رصد متحور جديد لفيروس كورونا في جنوب فرنسا. و يحمل المتحور الجديد إسم B.1640.2" . وتعد الطفرات سمة مميزة لمعظم أنواع الفيروسات، ما يؤدي الى ظهور متحورات أو سلالات جديدة منها. وتتمتع بنية هذا الفيروس بالبروتين الشوكي المعروف ب "سبايك" وهو الذي يمنح فيروس كورونا شكلها التاجي الذي يعطيها إسمها "كورونا" فهو الذي يشكل النتوءات الشوكية على سطح الفيروس، وهو المسؤول عن تنفيذ ارتباط الفيروس بالخلايا البشرية.