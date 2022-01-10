وكالة الأناضول

تركيا: نأمل إحلال الاستقرار والسلام في كازاخستان بأسرع وقت

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن أمل بلاده في إحلال الاستقرار والسلام في كازاخستان بأسرع وقت. جاء ذلك في كلمة ألقاها تشاووش أوغلو، خلال اجتماع استشاري لحزب العدالة والتنمية (الحاكم) بولاية أنطاليا جنوبي البلاد. وأكد الوزير التركي أن بلاده تتابع عن كثب تطورات الأحداث في كازاخستان، مشيراً إلى اتصال الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الدورة الحالية لمنظمة الدول التركية مع نظيره الكازاخي قاسم جومرت توكاييف، ورؤساء الدول الأخرى لدى المنظمة لمناقشة المستجدات الأخيرة في كازاخستان. وأوضح أن وزراء خارجية منظمة الدول التركية سيعقدون الثلاثاء اجتماعا خاصا (عن بعد) لمناقشة المستجدات في كازاخستان. وأضاف: "نأمل أن يحل الاستقرار والسلام في كازاخستان في أسرع وقت وسنقدم في تركيا ومنظمة الدول التركية كافة أشكال الدعم لتحقيق ذلك، في 2 كانون الثاني الجاري، اندلعت احتجاجات في كازاخستان على زيادة أسعار الغاز، أسفرت عن سقوط ضحايا وأعمال نهب وشغب في ألماتي، كبرى مدن البلاد. وفي 5 يناير، أعلنت الحكومة استقالتها على خلفية الاحتجاجات المناهضة لها، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد بهدف حفظ الأمن العام، فيما قُتل 26 محتجا، بحسب وزارة الداخلية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ريابكوف يؤكد أن "هناك دائما فرصة" للتوصل لاتفاق بين موسكو وواشنطن خلال محادثات جنيف

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكو، أن هناك دائماً فرصاً للوصول إلى اتفاق خلال المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف. وأضح ريابكوف الذي يقود الوفد الروسي في جنيف، للصحفيين، حول إمكانية الوصول لاتفاق مع الولايات المتحدة: "هناك دائما فرصة". وتعقد روسيا والولايات المتحدة محادثات اليوم وغدا في جنيف، بشأن مقترحات موسكو حول الضمانات الأمنية. أكد ريابكوف لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن روسيا تتوجه إلى جنيف ليس للطلب، وإنما بمهمة واضحة يجب تنفيذها بناء على شروط موسكو.

وكالة الأناضول

تركيا: نأمل إحلال الاستقرار والسلام في كازاخستان بأسرع وقت

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن أمل بلاده في إحلال الاستقرار والسلام في كازاخستان بأسرع وقت. جاء ذلك في كلمة ألقاها تشاووش أوغلو، خلال اجتماع استشاري لحزب العدالة والتنمية (الحاكم) بولاية أنطاليا جنوبي البلاد. وأكد الوزير التركي أن بلاده تتابع عن كثب تطورات الأحداث في كازاخستان، مشيراً إلى اتصال الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الدورة الحالية لمنظمة الدول التركية مع نظيره الكازاخي قاسم جومرت توكاييف، ورؤساء الدول الأخرى لدى المنظمة لمناقشة المستجدات الأخيرة في كازاخستان. وأوضح أن وزراء خارجية منظمة الدول التركية سيعقدون الثلاثاء اجتماعا خاصا (عن بعد) لمناقشة المستجدات في كازاخستان. وأضاف: "نأمل أن يحل الاستقرار والسلام في كازاخستان في أسرع وقت وسنقدم في تركيا ومنظمة الدول التركية كافة أشكال الدعم لتحقيق ذلك، في 2 كانون الثاني الجاري، اندلعت احتجاجات في كازاخستان على زيادة أسعار الغاز، أسفرت عن سقوط ضحايا وأعمال نهب وشغب في ألماتي، كبرى مدن البلاد. وفي 5 يناير، أعلنت الحكومة استقالتها على خلفية الاحتجاجات المناهضة لها، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد بهدف حفظ الأمن العام، فيما قُتل 26 محتجا، بحسب وزارة الداخلية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ريابكوف يؤكد أن "هناك دائما فرصة" للتوصل لاتفاق بين موسكو وواشنطن خلال محادثات جنيف

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكو، أن هناك دائماً فرصاً للوصول إلى اتفاق خلال المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف. وأضح ريابكوف الذي يقود الوفد الروسي في جنيف، للصحفيين، حول إمكانية الوصول لاتفاق مع الولايات المتحدة: "هناك دائما فرصة". وتعقد روسيا والولايات المتحدة محادثات اليوم وغدا في جنيف، بشأن مقترحات موسكو حول الضمانات الأمنية. أكد ريابكوف لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن روسيا تتوجه إلى جنيف ليس للطلب، وإنما بمهمة واضحة يجب تنفيذها بناء على شروط موسكو.